اختيار فيل فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي

اختير الإنجليزي فيل فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي.

وتفوق فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي، على ديكلان رايس لاعب ويستهام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي.

وسجل فيل فودين 9 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة في 27 مباراة مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ولا يزال فودين يبلغ من العمر 21 عامًا، وقد غاب عن الشهر الأول من الموسم الحالي بسبب إصابة في القدم، لكنه عاد للتأكيد على قدرته الهائلة على التغلب على منافسيه ديكلان رايس، وماسون ماونت.

وتحدث بيب غوارديولا في وقت سابق من هذا الشهر عن عدم وجود سبب يمنع فيل فودين من الاستمرار في التحسن خلال السنوات المقبلة، وقال: ”بالنسبة لفيل، المسؤولية ليست مشكلة. منذ اليوم الأول، إنه يحب اللعب“.

وأضاف: ”يمكنه اللعب في جميع المراكز الخمسة في المقدمة، أعتقد أنه في الوقت المناسب سيكون أكثر قدرة على اللعب في مراكز الوسط، لا يزال لديه كل القدرة، والسرعة العالية“.

وتابع بيب ”في الأكاديمية عندما بدأت في رؤيته في سن 16/17 عامًا عندما وصلت إلى هنا، لعب في مركز مثل كيفن دي بروين، لقد لعب جيدًا حقًا، إنه جيد لأنه عدواني للغاية ونحن بحاجة إليه“.

وبشكل عام لعب فيل فودين 44 مباراة مع مانشستر سيتي، الموسم الحالي، بواقع 3094 دقيقة سجل فيها 14 هدفًا وصنع 11.

وإجمالًا لعب فودين للفريق الأول لمانشستر سيتي 168 مباراة، جميعها تحت قيادة غوارديولا، سجل فيها 45 هدفًا وصنع 33.

كلوب: أمر مؤسف أن يكون مانشستر سيتي أفضل منافس لنا https://t.co/VWtQ4IvVVW pic.twitter.com/McwBeK5ypv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

ونال فودين مع مانشستر سيتي 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

وغدا الأحد، يمكن أن يحتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حال فوزه على ضيفه أستون فيلا على ملعب الاتحاد، في الجولة الأخيرة من البريميرليغ.

ويملك مانشستر سيتي 90 نقطة من 37 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن ليفربول، ويوم الأحد، يستضيف مانشستر سيتي منافسه أستون فيلا على ملعب الاتحاد، في حين يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون.

ويسعى مانشستر سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في 5 سنوات، بينما يبحث ليفربول عن لقبه الثاني منذ موسم 2019/2020.