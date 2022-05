اختيار فيل فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي

اختير الإنجليزي فيل فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي.

وتفوق فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي، على ديكلان رايس لاعب ويستهام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي.

