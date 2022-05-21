كلوب: أمر مؤسف أن يكون مانشستر سيتي أفضل منافس لنا

ربما يسعى ليفربول إلى نيل رباعية تاريخية، لكن مدربه يورغن كلوب أصر على أن الضغط ليس حاضرًا في هذه المساعي مع استعداد فريقه لمواجهة وولفرهامبتون وأندرارز في اليوم الأخير من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتعين على ليفربول، الذي فاز بالفعل بلقبي الكأس المحليين، الفوز على وولفرهامبتون، غدًا الأحد، على أمل تعثر مانشستر سيتي المتصدر أمام أستون فيلا ليضمن حصد لقب الدوري.

محمد صلاح: متفائل بتعثر مانشستر سيتي.. ولا أقصد إهانة ريال مدريد https://t.co/TBn2sSihzT pic.twitter.com/CTVmO1O5ie — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وقال كلوب، الذي سيخوض فريقه أيضًا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في غضون أسبوع: ”لا يمكنني الحديث عن الضغط الذي يتعرض له الفريق الآخر، لكن ليس هناك أي ضغط يقع علينا“.

وأضاف: ”نعلم أنه يجب علينا الفوز، ولكننا نحقق ذلك الآن منذ فترة من الزمن، لا يتعلق الأمر بعبارة ‭’‬ماذا لو‭’‬. ليس لدينا هذا التفكير… بالنسبة لنا، نحن نمر بأجواء إيجابية ومميزة للغاية“.

ونابع كلوب: ”إذا كان لديك أي شيء تخسره، فسيكون الأمر مختلفًا، لكن ليس لدينا ما نخسره“.

رابطة المحترفين الإنجليزية تعلن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي https://t.co/ARIeEqUpNE pic.twitter.com/h6GEBuGI0K — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وخسر ليفربول اللقب أمام مانشستر سيتي، في اليوم الأخير من موسم 2018/2019. وقال كلوب إن فريقه سيواصل تصعيب المهمة على فريق المدرب بيب غوارديولا حتى في حال تكرار المنافس لما حدث سابقا غدًا الأحد.

وأضاف المدرب الألماني: ”لقد أدت أكبر الهزائم في حياتي.. إلى تحقيقي لأكبر النجاحات في حياتي مهما كان موقعي“.

وأضاف: ”مهما حدث يوم الأحد، لن نتوقف.. لن نتوقف عن المحاولة، نعم، لدينا أفضل منافس على صعيد كرة القدم العالمية، وهو أمر مؤسف بعض الشيء، لكننا نلاحقهم باستماتة وهذا ليس بالأمر الرائع تمامًا، لكن حسنًا.. دعونا نرى“.

الدوري الإنجليزي في المتناول حتى اليوم الأخير.. ومانشستر سيتي أقرب لـ اللقب https://t.co/G9RzgRr3Ab pic.twitter.com/dkEDcXLSxq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

ويسعى مانشستر سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في 5 سنوات، بينما يبحث ليفربول عن لقبه الثاني منذ موسم 2019/2020.

وتُوِّج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2018/2019، في الجولة الأخيرة بعد فوزه 4/1 على برايتون، في حين تغلب ليفربول 2/0 على وولفرهامبتون، وجمع مانشستر سيتي 98 نقطة، ليتوج بطلًا للمسابقة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

ويملك مانشستر سيتي 90 نقطة من 37 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن ليفربول، ويوم الأحد يستضيف مانشستر سيتي منافسه أستون فيلا على ملعب الاتحاد، في حين يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون.