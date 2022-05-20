بعد واقعة باتريك فييرا.. الاتحاد الإنجليزي يحقق بتكرار حوادث اقتحام الملاعب

يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بكل حوادث اقتحام الجماهير للملاعب، وأدان التصرفات ”المعادية للمجتمع“، واعتبرها غير مقبولة تمامًا.

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي بعد اقتحام جماهير إيفرتون أرض ملعب جوديسون بارك عقب هدف دومينيك كالفرت-لوين في الدقيقة 85 وبعد صفارة النهاية خلال الانتصار 3-2 على كريستال بالاس، أمس الخميس، الذي ضمن بقاء الفريق بالدوري الممتاز.

وتورط باتريك فييرا مدرب بالاس في شجار مع مشجع أثناء سيره نحو غرف الملابس بعد نهاية اللقاء.

وبدا أن المشجع استفز فييرا بإشارات بيده ليطرحه المدرب أرضًا قبل أن يفصل بينهما بعض المشجعين.

باتريك فييرا يركل مشجعا بعد خسارة كريستال بالاس أمام إيفرتون (فيديو) https://t.co/Ohz8FRbjTD pic.twitter.com/7ooQ5d0jfd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وقال الاتحاد الإنجليزي: ”نشعر بتخوف شديد من تصاعد التصرفات المعادية للمجتمع من الجماهير مع الوصول لنهاية الموسم“.

وأضاف: ”يجب أن تظل استادات كرة القدم آمنة دائمًا، وممتعة للجميع، وهذه الأحداث غير مقبولة تمامًا، ولا مكان لها بلعبتنا.

”اقتحام الملعب ليس قانونيًا في أي استاد، وهذه التصرفات تضع اللاعبين، والمشجعين، والأشخاص المحيطين باللعبة، في خطر شديد، ولا يمكن الاستمرار هكذا ببساطة، ويمكننا التأكيد أننا سنحقق في كل الحوادث“.

وتكررت حوادث مشابهة بالدرجات الأدنى في إنجلترا.