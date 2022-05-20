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رياضة

غوارديولا: أريد بقاء غوندوغان مع مانشستر سيتي
تاريخ النشر: 20 مايو 2022 13:20 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2022 14:45 GMT

غوارديولا: أريد بقاء غوندوغان مع مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يملك 90 نقطة من 37 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن ليفربول ويوم الأحد يستضيف مانشستر سيتي منافسه أستون فيلا على ملعب الاتحاد في حين يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نفى المدرب الإسباني بيب غوندوغان، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي ما تردد عن رحيل لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان عن الفريق هذا الصيف.

وقبل أيام أفادت صحيفة ”ديلي ميل“ أن لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان قد يرحل عن مانشستر سيتي هذا الصيف رغم تبقي عام واحد على نهاية عقده مع الفريق.

ووفقا للصحيفة فإن مانشستر سيتي أبلغ غوندوغان أنه حر في البحث عن ناد جديد، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2023.

لكن غوارديولا قال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”الحسابات التي تقول إن غوندوغان سيغادر؟، لا أعرف. ربما هم يعرفون أكثر مني، أرغب في بقاء غوندوغان الموسم المقبل“.

وظهر غوندوغان بشكل كبير هذا الموسم في تشكيلة بيب غوارديولا، حيث شارك في 42 مباراة بشكل عام، وبدأ في التشكيلة الأساسية 20 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 37 في فريق مليء بلاعبي خط الوسط.

وشوهد الدولي الألماني، الذي كلف خزينة مانشستر سيتي 21 مليون جنيه إسترليني في عام 2016، على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدريد من مطار مانشستر صباح يوم الإثنين الماضي ما أثار الشكوك حول إمكانية انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وشارك غوندوغان الموسم الحالي في 42 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، بواقع 2999 دقيقة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 6، وبالمجمل شارك مع مانشستر سيتي في 252 مباراة سجل فيها 47 هدفا وصنع 33.

وعن أوجه التشابه بين بعد غد الأحد واليوم الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2018/2019 قال غوارديولا: ”لا يتعين علي إخبار اللاعبين بشيء، هم يؤمنون بهذا الأمر، إنها ليست مباراة مماثلة، نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به، علينا أن نكون على طبيعتنا وتقديم كل شيء، علينا أن نفوز بالمباراة“.

وتُوِّج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2018/2019، في الجولة الأخيرة بعد فوزه 4/1 على برايتون، في حين تغلب ليفربول 2/0 على وولفرهامبتون، وجمع مانشستر سيتي 98 نقطة، ليتوج بطلًا للمسابقة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

وتابع بيب: ”الناس في كرة القدم ينسون، هناك الكثير من الأشياء الصغيرة التي لا يمكنك السيطرة عليها، حتى لو أردت ذلك. كرة القدم هي لعبة ويمكن أن يحدث شيء ما، سنحاول ولدينا رغبة لا تصدق في الفوز، بعد يومين أو ثلاثة أيام سنبدأ من جديد“.

ويملك مانشستر سيتي 90 نقطة من 37 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن ليفربول، ويوم الأحد يستضيف مانشستر سيتي منافسه أستون فيلا على ملعب الاتحاد، في حين يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون.

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