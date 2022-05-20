قيمتها نصف مليون يورو.. هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه في بروسيا دورتموند

قدم المهاجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند عشرات الساعات الثمينة إلى زملائه في فريق بروسيا دورتموند وأفراد الطواقم المختلفة في النادي كهدايا وداع قيمة قدرت تقارير قيمتها بنحو نصف مليون يورو (529 ألف دولار) قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية اليوم الجمعة إن هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين وهم 33 وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار أيضا إلى أن جميع أفراد الطاقمين الطبي والمعاون حصلوا على ساعات ثمينة أيضا تصل قيمة كل منها إلى سبعة آلاف يورو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وافق هالاند (21 عاما) على الانتقال إلى بطل إنجلترا ضمن صفقة طويلة الأمد قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ فإنه يُعتقد أن كل ساعة تكلف حوالي 12385 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعني أن هالاند أنفق أكثر من 408.000 جنيه إسترليني إجمالاً على زملائه في الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، تسلم 20 من العاملين في الغرف الخلفية ساعات أوميغا.

ويقال إن كل ساعة من هذه الساعات تكلف حوالي 4128 جنيهًا إسترلينيًا مما يعني أنه أنفق 82.500 جنيه إسترليني إضافي في المجموع على الموظفين الذين لا يلعبون.

وانضم هالاند إلى دورتموند من ريد بول سالزبورغ في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو وأصبح أحد أكثر المهاجمين فتكًا في كرة القدم العالمية.

وسجل اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عامًا 86 هدفًا في 89 مباراة مع بروسيا دورتموند.

وكان من المتوقع أن يدفع مانشستر سيتي 63 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة فسخ عقد هالاند مع بروسيا دورتموند لكنه حصل على توقيع اللاعب مقابل 12 مليون جنيه إسترليني أقل من هذا الرقم كما ذكرت ”ديلي ميل“.

لكن تكلفة الصفقة ستزيد عن 85 مليون جنيه إسترليني مع المكافآت والمصروفات النهائية.

وسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع هاري كين الصيف الماضي من توتنهام لكن إدارة السبيرز رفضت كل محاولات رحيل اللاعب الذي يرتبط عقده مع الفريق حتى يونيو 2024.

وسيضمن مانشستر سيتي الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي حال فوزه على أستون فيلا يوم الأحد في الجولة الأخيرة من المسابقة.