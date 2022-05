محمد صلاح ينافس دي بروين.. رابطة المحترفين تعلن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة المُحترفين الإنجليزية اليوم الجمعة قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2021/2022.

ويتنافس على الجائزة أالنجم المصري محمد صلاح، وزميله ترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي مانشستر سيتي، فيل فودين وكيفين دي بروين، إلى جانب ديكلان رايس لاعب ويستهام، وكونور جالاجر جناح كريستال بالاس.

