محمد صلاح ينافس دي بروين.. رابطة المحترفين تعلن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة المُحترفين الإنجليزية اليوم الجمعة قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2021/2022.

ويتنافس على الجائزة أالنجم المصري محمد صلاح، وزميله ترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي مانشستر سيتي، فيل فودين وكيفين دي بروين، إلى جانب ديكلان رايس لاعب ويستهام، وكونور جالاجر جناح كريستال بالاس.

وسجل محمد صلاح الموسم الحالي 30 هدفا وصنع 16 في 49 مباراة ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف عن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام.

أما دي بروين فشارك في 44 مباراة سجل فيها 19 هدفا وصنع 13.

وسيسدل الستار على الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي يوم الأحد حيث سيلعب مانشستر سيتي مع أستون فيلا، وليفربول أمام وولفرهامبتون.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وحصد 90 نقطة متقدما بنثطة عن ليفربول الثاني.

وقبل أيام كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2021/2022.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وهيونغ مين سون لاعب توتنهام، في حين غاب المهاجم السنغالي ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن قائمة المرشحين.

اللاعبون المرشحون لنيل جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن موسم 2021/2022 بحسب رابطة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح وألكسندر أرنولد (ليفربول).

كيفن دي بروين وجواو كانسيلو (مانشستر سيتي)،

بوكايو ساكا (آرسنال).

هيونغ مين سون (توتنهام).

جارود بوين (ويستهام)

جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون)

وسبق أن نال محمد صلاح الجائزة عام 2018، في حين حصل دي بروين على الجائزة عام 2020.

وحتى الآن نال محمد صلاح مع ليفربول الموسم الحالي لقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز الربدز في نهائيي المسابقتين على تشيلسي بركلات الترجيح،

وسيلعب ليفربول أمام ريال مدريد يوم 28 مايو في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في باريس.

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول عام 2017 مقابل 42 مليون يورو وسجل مع الريدز 155 هدفا وصنع 63 في 252 مباراة في مختلف المسابقات.

وحصل محمد صلاح مع ليفربول على لقب في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.