باتريك فييرا يركل مشجعا بعد خسارة كريستال بالاس أمام إيفرتون (فيديو)

لم يتردد المدرب الفرنسي باتريك فييرا المدير الفني لكريستال بالاس في ركل مشجع لإيفرتون بعد مباراة الفريق في الجولة الـ33 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الخميس.

وانتشر مقطع فيديو يظهر مشجعا حاول استفزاز فييرا بعد فوز إيفرتون 3/2 على كريستال بالاس، على ملعب جوديسون بارك، لكن فييرا حاول إمساك المشجع ثم ركله قبل أن يتدخل مشجعون آخرون لإنهاء الأمر الذي انتهى سريعا.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

وحسم إيفرتون بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قلب تأخره 0/2 إلى فوز درامي بنتيجة 3/2 على كريستال بالاس، وبعد الفوز اقتحمت جماهير إيفرتون ملعب المباراة.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2/2 حتى سجل دومينيك كالفيرت ليوين هدف الفوز لإيفرتون في الدقيقة 85 وهو الذي ضمن بقاء الفريق الذي يقوده المدرب فرانك لامبارد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس 2/0 بتوقيع جون فيليب ماتيتا وجوردان أيو في الدقيقتين 21 و34 على الترتيب.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the floor tonight

pic.twitter.com/4gncryw62X — Football Fights (@footbalIfights) May 19, 2022

وفي الشوط الثاني، انتفض إيفرتون وقلص مايكل كين الفارق في الدقيقة 54، ثم تعادل ريتشارليسون لإيفرتون في الدقيقة 75.

وضمن دومينيك كالفيرت ليوين النقاط الثلاث لإيفرتون، بعدما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 85.

ورفع الفوز رصيد إيفرتون إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر ، متفوقا بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، ليتجنب رسميا هبوطه لدوري الدرجة الأولى، مع تبقي مباراة واحدة فقط لكل فرق المسابقة.

في حين جمدت الخسارة رصيد كريستال بالاس عند 45 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتولى فييرا البالغ من العمر 45 عاما تدريب كريستال بالاس في يوليو 2021، بعقد حتى 2024، وحقق معه نتائج جيدة باحتلال الفريق المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة قبل جولة على النهاية.

وخلال 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق كريستال بالاس الفوز 10 مرات وتعادل 15 مرة وخسر 12 مرة.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي لعب الفريق 5 مباريات فاز في 4 منها وخسر مرة، أما في كأس رابطة المحترفين فلعب مباراة وخسرها، وبالتالي يكون الفريق لعب 43 مباراة مع المدرب الفرنسي، حقق الفوز في 14 منها، وخسر 14، وتعادل في 15، بحسب موقع ”transfermarkt“.

ويملك فييرا خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، حيث لعب 305 مباريات مع آرسنال في البريميرليغ، وحقق اللقب ثلاث مرات.