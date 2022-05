باتريك فييرا يركل مشجعا بعد خسارة كريستال بالاس أمام إيفرتون (فيديو)

لم يتردد المدرب الفرنسي باتريك فييرا المدير الفني لكريستال بالاس في ركل مشجع لإيفرتون بعد مباراة الفريق في الجولة الـ33 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الخميس.

وانتشر مقطع فيديو يظهر مشجعا حاول استفزاز فييرا بعد فوز إيفرتون 3/2 على كريستال بالاس، على ملعب جوديسون بارك، لكن فييرا حاول إمساك المشجع ثم ركله قبل أن يتدخل مشجعون آخرون لإنهاء الأمر الذي انتهى سريعا.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022