جماهير إيفرتون تقتحم الملعب بعد هدف قاتل ضمن لهم البقاء بالدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتحمت جماهير إيفرتون ملعب مباراة فريقها أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدف قاتل ضمن به الفريق البقاء في البريميرليغ.

وحسم إيفرتون بقاءه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره صفر – 2 أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى فوز مثير 3 – 2، يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2/2 حتى حملت الدقيقة 85 البشرى لجماهير إيفرتون عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين، الذي أحرز هدف الفوز لفريقه قبل 5 دقائق من النهاية.

وعقب الهدف اقتحمت جماهير إيفرتون ملعب المباراة تعبيرًا عن فرحتها بالبقاء بين كبار الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (جوديسون بارك)، بتقدم كريستال بالاس بهدفين نظيفين حملا توقيع جون فيليب ماتيتا وجوردان أيو في الدقيقتين 21 و34 على الترتيب.

وانتفض إيفرتون في الشوط الثاني، حيث قلص مايكل كين الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الأزرق في الدقيقة 54، ثم تعادل ريتشارليسون لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

وأمن دومينيك كالفيرت ليوين النقاط الثلاث لإيفرتون، بعدما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 85، ليضمن فريق المدرب فرانك لامبارد بقاءه رسميا بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

🎥— ريمونتادا للتوفيز كالفرت لوين قووووووووووووووووووووول 3-2 🔥🔥 pic.twitter.com/8QI4uCXm7h — كارتر ★ (@CARTER7ii) May 19, 2022

وارتفع رصيد إيفرتون إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر بترتيب المسابقة، متفوقا بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، ليتجنب رسميا هبوطه لدوري الدرجة الثانية، مع تبقي مباراة واحدة فقط لكل فرق المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 45 نقطة في المركز الثالث عشر.