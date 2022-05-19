إلغاء حفل جوائز مانشستر يونايتد للعام الحالي لشعور اللاعبين بـ"الإحراج" أمام الجماهير

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلغاء حفل توزيع جوائز نهاية الموسم، بناء على طلب اللاعبين ”المُحرجين“ من جماهيرهم.

وكشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن لاعبي الفريق طلبوا من إدارة النادي إلغاء حفل توزيع جوائز نهاية الموسم لشعورهم بالإحراج أمام جماهير الفريق بسبب النتائج السلبية التي حققوها خلال الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد استجابت لطلب اللاعبين بعدم استضافة حفل توزيع جوائز نهاية الموسم بعد أن شعر اللاعبون بالحرج نظرًا لأنه كان أسوأ موسم للشياطين الحمر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية موسم البريميرليغ.

ويختتم مانشستر يونايتد موسم 2021/22 في الدوري الإنجليزي الممتاز برحلة بعد ظهر يوم الأحد إلى كريستال بالاس.

الفوز في العاصمة سيضمن المركز السادس وبالتالي التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

يدخل يونايتد هذه المباراة على خلفية فترة راحة استمرت 15 يومًا والتي أعقبت هزيمة ساحقة 4-0 خارج ملعبه أمام برايتون، ويتطلع يونايتد حصد ثلاث نقاط لتأكيد التأهل للدوري الأوروبي.

في حالة فوز وست هام وفشل يونايتد في القيام بذلك، فسوف يتأهل بدلاً من ذلك إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيتولى الهولندي إريكي تين هاج تدريب مانشستر يونايتد اعتبارًا من الأول من يوليو القادم، خلفًا للألماني رالف رانجنيك، الذي يُشرف على الفريق بشكل مؤقت.

ويتولى الألماني رالف رانجنيك تدريب مانشستر يونايتد حاليا بشكل مؤقت، وذلك منذ كانون الأول الماضي خلفا للمقال النرويجي أولي غونار سولشاير.

وينتظر أن يتولى رانجنيك منصبا استشاريا في إدارة مان يونايتد عقب نهاية هذا الموسم إلى جانب عمله كمدير فني لمنتخب النمسا.