حظر مشجع 10 سنوات وسجنه 24 أسبوعا بعد نطح لاعب في إنجلترا (فيديو وصور)

تَقرر، اليوم الخميس، سجن أحد مشجعي فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي ومنعه من دخول الملاعب لمدة 10 سنوات، بعد ضربه بيلي شارب قائد شيفيلد يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء.

وأقر المشجع روبرت بيغز حامل التذاكر الموسمية، 30 عاما، الخميس بأنه مذنب بالاعتداء الذي تسبب بأذى جسدي فعلي لبيلي شارب، في نصف النهائي، بدوري البطولة الإنجليزية.

Forest fan headbutts Sheffield United’s billy sharp pic.twitter.com/vQ98GP4YNu — Football Fights (@footbalIfights) May 17, 2022

وأظهر مقطع فيديو دخول المشجع بطريقة عنيفة على بيلي شارب قبل أن ينطحه بقوة، بطريقة تشبه ما فعله زين الدين زيدان على ماركو ماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006.

وانتهت المباراة بفوز نوتنغهام فورست (بركلات الترجيح 3/2)، بعد فوز كل فريق على ملعب منافسه 2/1.

وسيلعب نوتنغهام فورست مع هيديرسفيلد تاون يوم الأحد 29 مايو في النهائي، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

واستمعت محكمة نوتنغهام الجزائية اليوم إلى المشجع، وتم الحكم بسجنه لمدة 24 أسبوعا، وحُكم عليه بحظر كرة القدم لمدة 10 سنوات بسبب الغزو.

كما يجب على روبرت بيغز دفع 500 جنيها إسترلينيا لبيلي شارب كتعويض، ورسوم إضافية بقيمة 128 جنيها إسترلينيا للضحية، و85 جنيها إسترلينيا في التكاليف.

وروبرت بيغز، الذي يكسب 55 ألف جنيه إسترليني سنويا، يعمل كمهندس كهربائي، سلّم نفسه للشرطة بعد انتشار مقاطع فيديو للهجوم الذي نفذه، على نطاق واسع.

وأكد متحدث باسم النادي في وقت لاحق أن بيلي شارب، الذي كان يراقب الاحتفالات من خط التماس، تُرك بحاجة إلى علاج طبي، بما في ذلك أربع غرز في الفم.

وسرعان ما بدأ تحقيق مكثف للشرطة، وقالت قاضية المقاطعة جريس ليونغ، بعد تمرير الحكم: ”يثبت مقطع الفيديو لي أنك (بيغز) كنت تركض نحو بيلي شارب وأنك تفاديت جميع المتفرجين الآخرين للوصول إليه، أعتقد أنه عمل عدواني متعمد، حتى لو لم يكن مع سبق الإصرار“.

وأوضحت: ”أدى الهجوم القوي إلى إصابة مزعجة للغاية للسيد شارب، لا بد أنك رأيته يسقط لكنك لم تتوقف للتحقق ما إذا كان على ما يرام أم أنه أصيب بجروح خطيرة، هذا أمر خطير لدرجة أنه يجب إصدار حكم بالسجن“.

وكان بيغز يواجه تهمة ثانية لدخول ميدان اللعب، لكن تم سحبها.

ووصف بول هيكنبوتوم مدير كرة القدم في شيفيلد يونايتد الهجوم بأنه ”خروج عن النظام“، وقال:“ كيف يمكن أن تأتي إلى مكان عمل تهتم بشؤونك الخاصة وتتعرض للاعتداء بهذه الطريقة؟ إنه مجرد خروج عن النظام وكل شيء خطأ“.

وأصدر نوتنغهام فورست بيانا قال فيه إن النادي ”أصيب بالذهول“ من سلوك مشجعه تجاه اللاعب شارب، الذي لعب للنادي على سبيل الإعارة خلال موسم 2012/2013.

وقال شارب نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي: ”أحمق طائش أفسد ليلة كانت لا تصدق في كرة القدم، تهانينا لنوتنغهام فورست على فوزهم ونتمنى له التوفيق في النهائي“.

وتابع: ”بصفتي لاعب سابق لنوتنغهام فورست، لن أسمح لأحد الأوغاد أن يفسد احترامي لمشجعي نوتنغهام فورست، فخورون بشكل لا يصدق بهم، لقد بذلوا كل ما في وسعهم ويمكنهم رفع رؤوسهم عاليا“.

وأضاف: ”شكرا على كل رسائل الدعم التي قدمتموها بعد الحادث“.