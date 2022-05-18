افتتاح استاد "رياض محرز" في مدينة سارسيل مسقط رأسه

افتتح ملعب يوم الأربعاء في ضاحية سارسيل في باريس مسقط رأس النجم الجزائري رياض محرز يحمل اسمه، وذلك تخليدا لاسم جناح مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة “ Dzair Dail“ الجزائرية إن محرز البالغ عمره 31 عاما كوفيء على مسيرته بافتتاح ملعب يحمل اسمه في ضواحي باريس حيث ظهر لأول مرة مع نادي سارسيل ليصبح أحد أبرز لاعبي العالم حاليا.

وتوج الجزائري محرز بلقب الدوري الإنجليزي مع سيتي وليستر سيتي كذلك وكأس الأمم الافريقية 2019 مع الجزائر في مسيرة طويلة مليئة بالألقاب.

لذلك تم افتتاح ملعب رياض محرز بحضور رئيس بلدية سارسيل باتريك حداد ومحرز نفسه. كما نشر الأخير على حسابه على انستغرام اللوحة التي نقش عليها اسم الملعب الذي يحمل اسمه.

Riyad Mahrez has today unveiled a stadium named after himself in his birthplace of Sarcelles, France. 👏👑 @la_vagueverte pic.twitter.com/IWSE6WefVq — City Xtra (@City_Xtra) May 18, 2022

لكن سيتعين على قائد فريق الخضر العودة إلى شمال غرب إنجلترا. حيث يلعب في مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليغ أمام أستون فيلا من أجل حسم اللقب يوم السبت المقبل.

وهاجمت جماهير مانشستر سيتي، المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بسبب اختيار محرز، لتنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة أمام وست هام يوم الأحد الماضي.

وأضاع محرز ركلة جزاء حاسمة، في نهاية مباراة مانشستر سيتي ووست هام، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجلت الضربة الضائعة حسم الدوري، ووضعت الفريق تحت ضغط كبير في الجولة الأخيرة، حيث سيفرض عليه الانتصار أمام أستون فيلا، لتحقيق اللقب.

وانتقدت جماهير ”السيتي“ قرار غوارديولا بتعيين محرز لتنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة، خاصة وأنه سبق أن أضاع ركلة حاسمة في نفس الوقت من المباراة.

وسبق لمحرز أن أهدر ركلة جزاء مهمة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2018-2019، جاءت أيضا في الدقيقة 86 مثل الركلة أمام وست هام.

كما أضاع ركلة جزاء للمنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار، في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان محرز قد سجل 3 ركلات جزاء ناجحة في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكنها لم تكن في مباراة عصيبة مثل مباراة وست هام.