افتتاح استاد "رياض محرز" في مدينة سارسيل مسقط رأسه

افتتح ملعب يوم الأربعاء في ضاحية سارسيل في باريس مسقط رأس النجم الجزائري رياض محرز يحمل اسمه، وذلك تخليدا لاسم جناح مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة “ Dzair Dail“ الجزائرية إن محرز البالغ عمره 31 عاما كوفيء على مسيرته بافتتاح ملعب يحمل اسمه في ضواحي باريس حيث ظهر لأول مرة مع نادي سارسيل ليصبح أحد أبرز لاعبي العالم حاليا.

وتوج الجزائري محرز بلقب الدوري الإنجليزي مع سيتي وليستر سيتي كذلك وكأس الأمم الافريقية 2019 مع الجزائر في مسيرة طويلة مليئة بالألقاب.

لذلك تم افتتاح ملعب رياض محرز بحضور رئيس بلدية سارسيل باتريك حداد ومحرز نفسه. كما نشر الأخير على حسابه على انستغرام اللوحة التي نقش عليها اسم الملعب الذي يحمل اسمه.

Riyad Mahrez has today unveiled a stadium named after himself in his birthplace of Sarcelles, France. 👏👑 @la_vagueverte pic.twitter.com/IWSE6WefVq

— City Xtra (@City_Xtra) May 18, 2022