تقرير: باريس سان جيرمان الأقرب للتعاقد مع ساديو ماني

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان بات المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ولم يتوصل ماني البالغ عمره 30 عاما لاتفاق بعد لتجديد عقده مع ليفربول الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، حيث يلتقي مع ريال مدريد في باريس في 28 مايو/أيار الحالي.

وأفاد كريستيان فالك الصحفي في صحيفة ”بيلد“ الألمانية بأن باريس سان جيرمان سيكون المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع ماني إذا رحل المهاجم عن ليفربول.

ومع انتهاء عقد اللاعب المتوج مع السنغال بكأس الأمم الأفريقية في فبراير/شباط الماضي في نهاية الموسم المقبل، يتردد أن أحد الأسباب التي أجلت تجديد عقده مع النادي الإنجليزي حتى الآن هو اهتمام النادي الباريسي والراتب الضخم الذي عرضه عليه.

وسجل السنغالي الدولي 22 هدفًا في جميع المسابقات حتى الآن، حيث لا يزال ناديه في السباق لينهي الموسم بأربعة ألقاب غير مسبوقة بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، وفي المرتين على حساب تشيلسي.

وإذا أكمل انتقاله إلى العاصمة الفرنسية، سينضم ماني إلى مواطنيه إدريسا غاي وعبدو ديالو، اللذين فاز معهما بكأس الأمم الأفريقية في وقت سابق من هذا العام، وكذلك تأهلوا جميعا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على حساب مصر.

وقال ماني الأسبوع الماضي إنه سعيد في ليفربول ويحاول الاستمتاع بكل لحظة، وسط تكهنات تربطه باحتمال الانتقال مستقبلا إلى بايرن ميونخ أو برشلونة وأخيرا باريس سان جيرمان.

وتأمين مستقبل ماني في النادي الإنجليزي يحظى بأهمية كبيرة للمدير الفني الألماني يورغن كلوب الذي قاد ليفربول لحصد ألقاب في الدوري الممتاز ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وردا على سؤال من شبكة ”سكاي سبورتس“ عما إذا كان يشعر بالسعادة في ليفربول أجاب ماني: ”بالطبع نعم وتزداد سعادتي عندما يفوز النادي بألقاب. أحاول الاستمتاع بكل لحظة لي في النادي وأسعى للتسجيل وصناعة الأهداف لزملائي. ما يعجبني أكثر روح الفريق. هذه المجموعة تجعل الحياة سهلة بالنسبة لي ولذلك السعادة لا تسعني“.