غوندوغان يعلن زواجه من سارة عرفاوي المذيعة الإيطالية ذات الأصول التونسية

فجأ الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي الجميع بزفافه على المذيعة الإيطالية ذات الأصول التونسية سارة عرفاوي بعد أيام من إبلاغه بالبحث عن نادٍ جديدٍ.

ويعد غوندوغان أحد أبرز لاعبي خط الوسط الألمان في العقد الماضي بعد عدة سنوات في أبرز البطولات المحلية الأوروبية، حيث جذب أداؤه الجيد مع بروسيا دورتموند العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز لينتقل إلى سيتي في العام 2015.

الألماني إلكاي غوندوغان يعلن زواجه من صديقته عارضة الأزياء التونسية سارة العرفاوي pic.twitter.com/wm50VlgEOb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2022

ومع ذلك، يبدو أن رحلته مع حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تقترب من نهايتها، ولفتت العديد من الفرق الانتباه إلى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“.

وكانت الصحيفة الإنجليزية ذكرت أن غوندوغان سافر في رحلة من مانشستر إلى مدريد، صباح الإثنين، ربما لبدء مفاوضات مع نادٍ آخر وكان -على الأرجح- أتلتيكو مدريد.

ومنذ وصوله من بروسيا دورتموند، في العام 2016، أصبح غوندوغان لاعبًا رئيسًا في تشكيلة المدير الفني بيب غوارديولا، وخاض 248 مباراة مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بثمانية ألقاب في تلك الفترة، لكن من الصعب تجديد عقده في ظل التعاقد مع إرلينغ هالاند.

ويبدو أن هذه الرحلة إلى مدريد لم تتعلق بكرة القدم أو المفاوضات، بحسب آخر ما نشره اللاعب وصديقته سارة العرفاوي على إنستغرام.

حفل زفاف في كوبنهاغن

واستغل لاعب مانشستر سيتي أيام إجازته ليأخذ خطوة مثيرة في علاقته العاطفية مع سارة عرفاوي التي التقى بها خلال الاحتفال بالبطولة الأوروبية الأخيرة.

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وقال كل منهما عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: ”تزوجنا، نحن سعداء حقًا، لا أطيق الانتظار للاحتفال مع عائلتنا وأصدقائنا“.

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وضمت الرسالة 4 صور للاحتفال، حيث ارتدى الدولي الألماني ملابس غير رسمية ولم يرتدي بدلة لكن سترة باللون الأزرق الداكن، وبنطالًا من نفس اللون مع قميص أبيض، بينما كانت سارة ترتدي فستانًا أبيض.

من هي سارة عرفاوي؟

الزوجة الجديدة للاعب مانشستر سيتي الحالي هي إيطالية تبلغ من العمر 26 عامًا من أصول تونسية، وتعمل مقدمة برامج في محطة RAI الإيطالية ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك مع شركات الأزياء الكبرى.