الشرطة تعتقل رجلا بعد هجوم على بيلي شارب نجم شيفيلد يونايتد في الملعب (فيديو)

اعتقلت شرطة نوتنغهام، اليوم الأربعاء، رجلا يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه في اعتدائه على بيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد في أرض الملعب في نهاية مباراة إياب الدور قبل النهائي لدورة الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ضيافة نوتنغهام فورست.

واجتاح مشجعو فورست أرض الملعب بعدما حقق أصحاب الضيافة الفوز 3-2 بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 3-3 في مجموع المباراتين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد المشجعين يقترب من شارب مهاجم شيفيلد على الخطوط الجانبية ويهاجمه.

Billy Sharp attacked by a Nottingham Forest fan:

pic.twitter.com/HRU0acI29Z

— The72 – We Love the #EFL (@_The72) May 17, 2022