الشرطة تعتقل رجلا بعد هجوم على بيلي شارب نجم شيفيلد يونايتد في الملعب (فيديو)

اعتقلت شرطة نوتنغهام، اليوم الأربعاء، رجلا يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه في اعتدائه على بيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد في أرض الملعب في نهاية مباراة إياب الدور قبل النهائي لدورة الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ضيافة نوتنغهام فورست.

واجتاح مشجعو فورست أرض الملعب بعدما حقق أصحاب الضيافة الفوز 3-2 بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 3-3 في مجموع المباراتين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد المشجعين يقترب من شارب مهاجم شيفيلد على الخطوط الجانبية ويهاجمه.

Billy Sharp attacked by a Nottingham Forest fan:

pic.twitter.com/HRU0acI29Z — The72 – We Love the #EFL (@_The72) May 17, 2022

وقال بول هيكينغبوتوم، مدرب شيفيلد، إن شارب، الذي قضى موسما على سبيل الإعارة في فورست في 2012-2013 ولم يشارك في المباراة بسبب الإصابة، نزف دما واحتاج إلى بضع غرز بعد الحادث.

وأضاف هيكينغبوتوم ”تعرض لاعتداء. شاهدنا جميعا الهجوم على أحد لاعبينا. نزف دما ولا يزال يشعر بالغضب والصدمة“.

وقال بول هينيسي رئيس شرطة نوتنغهامشير في بيان، إن المشتبه فيه سيخضع لمزيد من الاستجواب في الحجز.

وأضاف ”تحقيقاتنا مستمرة في ملابسات الحادث. تحدثنا إلى اللاعب الذي تعرض لاعتداء ونعمل عن كثب مع الناديين لاستجلاء الحقيقة“.

وقال فورست في بيان إنه ”يشعر بالصدمة والغضب“ بسبب هذا الحادث، ووعد بحظر أي شخص تثبت إدانته مدى الحياة. كما قدم اعتذارا لشارب وناديه.

وسيواجه فورست منافسه هدرسفيلد تاون على الترقي للدوري الممتاز في الـ29 من مايو/ أيار.

ولم يصعد نوتنغام إلى البريميرليغ منذ 1999 ويمتلك لقبا وحيدا في المسابقة.

وحجز فولهام وبورنموث مقعديهما مباشرة في الدوري الإنجليزي بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في شامبيونشيب.