مانشستر سيتي يستهدف ضم كوكوريلا نجم برايتون في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يسعى لضم مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر لفريق برايتون، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسم مانشستر سيتي مبكراً صفقاته الصيفية، وبدأها بالإعلان عن التوقيع مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند الألماني.

ويسعى نادي مانشستر سيتي الآن إلى تعزيز خط دفاعه بالتعاقد مع ظهير جديد لحل الأزمة التي أضرت كثيراً السيتيزين هذا الموسم، خاصةً مع إصابات كايل ووكر المستمرة.

وأوضحت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ان أنظار بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اتجهت إلى كوكوريلا، الذي سبق أن لعب بصفوف برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض لفريق برايتون يقدر بـ30 مليون جنيه إسترليني مقابل الظفر بخدمات كوكوريلا.

يذكر أن عقد مارك كوكوريلا سينتهي مع فريقه الحالي برايتون صيف عام 2026، حيث تعد هذه هي السنة الأولى له في الدوري الإنجليزي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في نادي برايتون عن الموسم الحالي.

وكان ألكسندر زينتشينكو وجواو كانسيلو يتبادلان المشاركة في مركز الظهير الأيسر هذا الموسم. ويستهدف غوارديولا التعاقد مع لاعب قادر على العطاء في الظهير الأيسر بشكل أكبر.

موسم إستثنائي للشاب كوكوريلا كوكوريلا يحصل على جائزة لاعب الموسم في برايتون بتصويت الجمهور و اللاعبين أيضاً 🎖

pic.twitter.com/0G8eesjFlI — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) May 17, 2022

يذكر أن مانشستر سيتي تعاقد أيضا مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم ريفر بليت في صفقة وصلت قيمتها إلى 23 مليون يورو.

ألفاريز شارك في 15 مباراة مع ريفر بليت هذا الموسم سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع أربعة أخرى.

إجمالا، سجل ابن الـ22 عاما 44 هدفا وصنع 29 أخرى في 111 مباراة.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة جمعها من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 96 هدفاً وتلقي 24.

بينما قلص نادي ليفربول فارق النقاط مع مانشستر سيتي برصيد 89 نقطة جمعها من الفوز في 27 مباراة والتعادل في 8 وخسارة مواجهتين، وتسجيل 91 هدفاً وتلقي 25.

وبخلاف فارق النقاط، فهناك فارق أهداف بين الفريقين، سيجعل من الصعب جدا إجراء مباراة فاصلة بينهما لتحديد الفائز بالبريميرليج، حيث توجد حالة واحدة فقط لذلك، وهي إذا خسر مانشستر سيتي بنتيجة 6-0 أمام أستون فيلا، وتعادل ليفربول 5-5 ضد وولفرهامبتون، فسيذهب اللقب إلى مباراة فاصلة، لكي يتم تحديد الحاصل على لقب البطولة.