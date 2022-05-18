كلوب عن فرصة ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي: غير محتملة لكنها ممكنة

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فرصة خطف فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل ”غير محتملة لكنها ممكنة“.

وفاز ليفربول 2-1 على مضيفه ساوثهامبتون ليصبح على بعد نقطة واحدة خلف سيتي قبل الجولة الأخيرة.

ويحتاج ليفربول للفوز على وولفرهامبتون واندرارز في أنفيلد وألا ينتصر سيتي على ضيفه أستون فيلا.

ويلعب أستون فيلا، بقيادة المدرب ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق، أمام بيرنلي المتعثر يوم الخميس قبل التوجه لملعب الاتحاد لمواجهة فريق المدرب بيب غوارديولا.

وقال كلوب الفائز بلقب الدوري في 2020 ”إنها ممكن، غير محتملة لكنها ممكنة. وهذا يكفي.

”بالتأكيد غير محتملة لأن سيتي سيلعب على أرضه أمام أستون فيلا الذي يخوض مباراة يوم الخميس. ستكون مباراة صعبة أمام بيرنلي الذي يكافح للهروب من الهبوط“.

15 فوزا و3 تعادلات .. #ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر منذ بداية عام 2022 بالبريميرليغ pic.twitter.com/V5q1RMyxI7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

وأضاف مشيرا إلى إبعاد جون ستونز الكرة من على خط المرمى في مباراة سيتي وليفربول في 2019 ”لكنها كرة القدم، أتذكر عندما فاز سيتي باللقب (في 2019)، كان بسبب 11 مليمترا“.

وأشار كلوب إلى أنه يتوقع أجواء حماسية في أنفيلد في الجولة الأخيرة.

وأشار ”لو أراد البعض أن نصبح أبطالا، فيجب علينا الفوز أولا وحصول أستون فيلا على نقطة واحدة من سيتي“.

وتابع ”كلنا نعلم أننا لن نستسلم. سنحاول، ستكون مباراة على أرضنا، مباراتنا الأخيرة على ملعبنا في الموسم. الأجواء ستكون استثنائية وسنحاول استغلالها. يجب علينا القيام بعملنا. كرة القدم تصبح معقدة في بعض الأحيان. أستون فيلا سيلعب يوم الخميس ثم الأحد. سنرى لكن يجب علينا التركيز على أنفسنا“.

وبات ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022، وبحسب ”أوبتا“، لم يخسر في أول 18 مباراة له هذا العام (فاز 15 وتعادل 3).

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط ساوثهامبتون ويؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة https://t.co/9tHRSzt5Hc pic.twitter.com/BB8QPQkEHw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

وقلص ليفربول فارق النقاط مع مانشستر سيتي برصيد 89 نقطة جمعها من الفوز في 27 مباراة والتعادل في 8 وخسارة مواجهتين، وتسجيل 91 هدفاً وتلقى 25.

فيما يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة جمعها من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 96 هدفاً وتلقى 24.

وبخلاف فارق النقاط، فهناك فارق أهداف بين الفريقين، والذي سيجعل من الصعب جدا إجراء مباراة فاصلة بينهما لتحديد الفائز بالبريميرليج، حيث توجد حالة واحدة فقط لذلك.

وهناك حالة واحدة فقط سيتم من خلال إجراء مباراة فاصلة بين ليفربول والسيتي، وهي إذا خسر مانشستر سيتي بنتيجة 6-0 أمام أستون فيلا، وتعادل ليفربول 5-5 ضد وولفرهامبتون، فسيذهب اللقب إلى مباراة فاصلة، لكي يتم تحديد وقتها الحاصل على لقب البطولة.