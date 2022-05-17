رابطة الدوري الإنجليزي تعطي "موافقة مشروطة" على بيع ديربي كاونتي لمستثمر أمريكي

أعطت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء موافقتها المشروطة على اقتراح رجل الأعمال الأمريكي كريس كيرشنر للاستحواذ على نادي ديربي كاونتي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال القائمون على تسيير شؤون النادي الإنجليزي عقب وضعه تحت الحراسة إنهم تبادلوا عقود بيع النادي مع المشتري، مع توقع اكتمال الصفقة بحلول 31 مايو آيار الجاري.

وقالت الرابطة في بيان ”مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أعطى اليوم موافقته المشروطة على الاستحواذ المقترح من قبل الشركة التي يسيطر عليها كريس كيرشنر (9سي.كيه سبورتس هولدينجز ليمتد) على نادي ديربي كاونتي لكرة القدم.

”وبالتالي، فإن الموافقة النهائية تخضع لاستكمال السيد كيرشنر لاتفاق شراء الأصول والصفقة التي يتم ابرامها حاليا فيما يتعلق بعقد إيجار الاستاد بحلول 31 مايو 2022“.

وقالت كوانتوما التي تتولى الاشراف على الحراسة المفروضة على ديربي كاونتي إن الصفقة ستكتمل في حال بيع الاستاد وموافقة رابطة الدوري الإنجليزي والحصول على موافقة الدائن.

وقال كيرشنر، الذي تم اختياره كأفضل صاخب عرض في أبريل نيسان الماضي، إن فريق العمل معه سيركز الآن على إعادة بناء الفريق الذي هبط إلى الدرجة الثالثة الشهر الماضي.

وقال كيرشنر (34 عاما) على تويتر أمس الاثنين ”كانت فترة مؤلمة للجميع وبوسعي القول انني آمل في أن تكون هذه هي أصعب صفقة يجب أن أبرمها منذ فترة طويلة جدا“.

وتم خصم ما إجماليه 21 نقطة من رصيد ديربي، الذي يقوده وين روني مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، في عقوبتين منفصلتين بعد وضعه تحت الحراسة ولمخالفته اللوائح المالية في مطلع الموسم الحالي كما تم منعه من إبرام تعاقدات.