ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يُسقط ساوثهامبتون ويؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة

اقتنص ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتمكن ساوثهامبتون من تسجيل الهدف الأول عن طريق ناثان ريدموند في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

ريدموند حصل على الكرة بعد تمريرة من ليانكو إيفانغليستا، وركض بسرعة كبيرة تجاه المرمى، وراوغ جو غوميز، وأطلق تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس أليسون بيكر.

ولكن الياباني تاكومي مينامينو تمكن من تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء بعد خطأ في التغطية الدفاعية من مدافع ساوثهامبتون، وحصل جوتا على الكرة ثم مرر إلى مينامينو والياباني من داخل منطقة الجزاء سجل في شباك الحارس مكارثي بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 67، سجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول، بعدما قابل عرضية رائعة ليسكنها الشباك.

رسميا حسم الدوري الإنجليزي سيكون في الجولة الأخيرة تعثر #مانشستر_سيتي بالتعادل أو الخسارة أمام أستون فيلا مع فوز #ليفربول على وولفرهامبتون يعني تتويج الريدز بالبريميرليغ. مانشستر سيتي سيتوج باللقب حال فوزه على أستون فيلا بغض النظر عن نتيجة مواجهة ليفربول أمام وولفرهامبتون. pic.twitter.com/UQDzSEXvrn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 89 في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 90 نقطة، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 40 في المركز الـ15، حصدها من الانتصار 9 مرات فقط، والتعادل خلال 13 مناسبة، والخسارة في 15 مواجهة.

وفي الجولة الأخيرة سيواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا، ويصطدم ليفربول بوولفرهامبتون.

وفي حالة تعثر سيتي بالتعادل أو الخسارة أمام أستون فيلا مع فوز ليفربول على وولفرهامبتون يعني تتويج ”الريدز“ بالبريميرليغ.

كما أن مانشستر سيتي سيتوج باللقب حال فوزه على أستون فيلا بغض النظر عن نتيجة مواجهة ليفربول أمام وولفرهامبتون.

وفاز ليفربول 8 مرات في آخر 9 مواجهات أمام ساوثهامبتون، وسجل على الأقل هدفين في كل انتصار، والاستثناء الوحيد كانت الخسارة 1-0 في هذه المواجهة في الموسم الماضي.

وساوثهامبتون لم يفز إلا في مرة واحدة في آخر 10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم (تعادل 2 وخسر 7)، وفوزه على آرسنال 1-0 كان المباراة الوحيدة التي حافظ فيها على نظافة شباكه في تلك السلسلة.