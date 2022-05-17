الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يخوض ليفربول اختبارا صعبا مساء اليوم الثلاثاء، في ضيافة ساوثهامبتون في ختام الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (سينت ماري) في الساعة التاسعة و٤٥ دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم ١ بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب ليفربول وساوثهامبتون

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد ٨٦ نقطة من ٣٦ مباراة بعدما حقق ٢٦ فوزا و ٨ تعادلات وهزيمتين.

وسجل ليفربول ٨٩ هدفا واستقبل ٢٤ هدفا في مرماه.. ويبقى هدافه محمد صلاح نجم منتخب مصر برصيد ٢٢ هدفا.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الخامس عشر برصيد ٤٠ نقطة بعدما حقق ٩ انتصارات من ٣٦ مباراة وتعادل ١٣ مرة وتلقى ١٤ هزيمة.

وسجل أصحاب الأرض ٤١ هدفا واستقبلوا ٦١ هدفا؛ ويعد هداف الفريق جيمس وارد براوس برصيد ٩ أهداف.

وفاز ليفربول في آخر لقاءين ضد ساوثهامبتون بالدوري، ولكنه تلقى الهزيمة بنتيجة ١-٠ في آخر زيارة لملعب سينت ميري.

صراع التتويج

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٩٠ نقطة بفارق ٤ نقاط عن ليفربول قبل الجولة الأخيرة التي تقام يوم الأحد المقبل.

في حالة فوز ليفربول على ساوثهامبتون يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط قبل آخر جولة والتي تشهد مواجهة مانشستر سيتي مع ضيفه أستون فيلا، كما يستضيف ليفربول منافسه وولفر هامبتون.

وفي حالة تعادل ليفربول مع ساوثهامبتون؛ يرتفع رصيد الريدز إلى ٨٧ نقطة ويتأجل الحسم نظريا إلى الجولة الأخيرة، ولكن عمليا سيكون لقب الدوري في أحضان السيتي.

ويحتاج ليفربول في هذه الحالة لخسارة السيتي أمام أستون فيلا وتحقيق الفوز على وولفر هامبتون ولكن بفوارق في الأهداف تتخطى فارق السبعة أهداف بين السيتي وليفربول.

ويلجأ الفريقان اللذان يتساويان في ترتيب الدوري الإنجليزي إلى فارق الأهداف ثم قاعدة الأكثر تسجيلا للأهداف.

وفي حالة خسارة ليفربول على يد ساوثهامبتون مساء اليوم، يحسم مانشستر سيتي اللقب بشكل رسمي.

ليفربول.. وحلم الرباعية

يكافح ليفربول من أجل تحقيق حلم الرباعية بعدما قطع بالفعل خطوتين بالتتويج على حساب تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بلقبي كأس الاتحاد وقبله كأس الرابطة.

ويتمسك ليفربول بآماله في التتويج بلقب الدوري الانجليزي رغم صعوبة المهمة بجانب صعوده لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم ٢٨ مايو الجاري.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه سيلعب من أجل تحقيق الفوز على منافس صعب وخاصة على أرضه.

ويغيب عن صفوف ليفربول الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان ديك بسبب الإصابة وهو ما أصاب كلوب بالحزن معترفا بتأثير غياب الثنائي على الريدز.

وربما يلجأ كلوب لإراحة بعض نجومه بعد مباراة نهائي كأس الاتحاد التي كانت قوية بدنيا ضد تشيلسي.

ويعتمد ليفربول على تشكيلة على الأرجح تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع إبراهيم كوناتي وجويل ماتيب وجوزيف جوميز وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط نابي كيتا مع جوردان هندرسون وجيمس ميلنر مع ثلاثي الهجوم لويس دياز وروبرتو فيرمينو وديوغو غوتا.

مفاجآت ساوثهامبتون

يطمع ساوثهامبتون في تحقيق مفاجأة بتعطيل ليفربول وحصد نتيجة إيجابية لتأمين بقائه رسميا بالدوري بغض النظر عن الجولة الأخيرة.

وقال النمساوي رالف هازنهاتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه سيواجه أحد أفضل فرق العالم ولكنه سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المرجح أن يعتمد ساوثهامبتون على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكس مكارثي وأمامه رباعي خط الدفاع يان بيدناريك ومحمد ساليسو وولكر بيتريس وتيري سمول.

ويقود خط الوسط أوريول روميو وجيمس وارد براوس وناتان ريدموند ومحمد اليونسي وفي الهجوم أرماندو بروخا وتشي أدامز.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة لن تكون سهلة كما يتوقع البعض لفريق ليفربول.

وأوضح أن ضغوط المنافسة وتوالي المباريات يؤثر على تركيز لاعبي ليفربول بخلاف أن غياب صلاح ضربة هجومية قوية، كما أن غياب فان ديك ضربة دفاعية أيضا.