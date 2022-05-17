كلوب يعلق على اهتمام ليفربول بضم كيليان مبابي

أزاح يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الستار عن مطاردة فريقه لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رغم استعداد النادي الإنجليزي لمحاولة حصد أربعة ألقاب تاريخية.

وكشف الدولي الفرنسي عن أنه سينتظر حتى يونيو/حزيران المقبل ليعلن عن النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل، وتشير التقارير إلى أنه سيوقع لريال مدريد، حيث يصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مبابي أبلغ ليفربول أنه يفضل الانضمام إلى نادي طفولته ريال مدريد مع ظهور خطوة وشيكة الآن بشأن انتقاله للنادي الملكي.

وأشار كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية إلى أنه وناديه كانا في طريقهما للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، وأصر: ”بالطبع نحن مهتمون بكيليان مبابي، لست أعمى!“.

ورفض المدير الفني لليفربول الكشف عما إذا كان هو أو النادي كان على اتصال مباشر بالمهاجم الشاب، على الرغم من وجود مؤشرات بشأن وجود تواصل بين الطرفين على مدى عدة أشهر.

وأضاف المدير الفني الألماني ”في الواقع، ليس لدي ما أقوله بشأن (التواصل مع مبابي)“ على الرغم من أنه يعلم أن هذا سيؤخذ في بعض الأوساط كتأكيد منه بشأن وجود هذا التواصل.

ومع ذلك، أشار مدرب ليفربول إلى أنه على الرغم من الاهتمام والقدرة الواضحة من قبل أنفيلد على التفكير في دفع الأجور الفلكية لمبابي، إلا أن ليفربول رفض الدخول في مزاد بشأن التعاقد معه.

ويُعتقد أن عقد ريال مدريد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مدته خمس سنوات، بأجر أعلى من نحو 50 مليون جنيه إسترليني حصل عليها كريستيانو رونالدو سنويا أثناء وجوده في سانتياغو برنابيو، ويُعتقد أنه يصل إلى مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأوضح كلوب، على الرغم من ذلك، أن ليفربول لا يمكن أن يشارك في مزاد متصاعد باستمرار للتعاقد مع الدولي الفرنسي، حيث يمكن لناديه الحالي باريس سان جيرمان منافسة أي رقم يدفعه أي ناد آخر. وقال المدير الفني الألماني: ”نحن بالطبع نحبه ونريده. كذلك، لا يمكننا أن نكون جزءًا من هذه المعارك. يجب أن تكون هناك أندية أخرى مشتركة وهذا جيد. إنه لاعب رائع“.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن مصادر مطلعة أن مبابي رفض عرضا من ليفربول قبل أيام لأنه إذا لم يستمر في بلاده (مع باريس سان جيرمان) فكان البديل الوحيد هو ريال مدريد أحد أحلام طفولته.

وأصبح الاتفاق بين ريال مدريد ومبابي نهائيا وذلك خلال زيارة المهاجم الفرنسي إلى مدريد الأسبوع الماضي، وهو ما أكده اللاعب خلال تصريحاته في حفل توزيع جوائز الكرة الفرنسية يوم الأحد.