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رياضة

الغارديان: تشيلسي ينافس برشلونة على صفقة ليفاندوفسكي
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 19:33 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 19:45 GMT

الغارديان: تشيلسي ينافس برشلونة على صفقة ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي سجل 50 هدفا وصنع 7 في 46 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أشارت صحيفة ”الغادريان“ البريطانية إلى أن تشيلسي يمكن أن يدخل في منافسة مع برشلونة الإسباني للحصول على توقيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وأصبح مستقبل ليفاندوفسكي معلقا في الهواء بعد أن أوضح أنه لا يريد تمديد عقده مع بايرن ميونخ، الذي ينتهي في يونيو 2023، حيث يرتبط بالانتقال إلى برشلونة.

ويصر بايرن ميونخ على أن ليفاندوفسكي ليس للبيع وأنه سيحتفظ به حتى ينتهي عقده صيف 2023، ما يعني رحيله بعد عام، مجانا، إذا نجح البايرن في الإبقاء على اللاعب

وأفادت ”الغارديان“ أن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي مهتم بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، على الرغم من إنفاق 97.5 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الصيف الماضي.

لكن الصحيفة أوضحت أنه بالنسبة لليفاندوفسكي فإن برشلونة هو خياره المفضل، على الرغم من وجود علامات استفهام حول كيف سيتمكن البلوغرانا من تحمل تكاليف الصفقة، بالنظر إلى المشاكل المالية للنادي الكتالوني.

كما أشارت إلى أن ليفاندوفسكين الذي سجل 343 هدفًا لبايرن ميونخ منذ انضمامه للفريق في 2014، لديه تحفظات بشأن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مع وجود خيارات قليلة أمام اللاعب فهناك أمل لدى إداريي ستامفورد بريدج في أنه يمكن إغراء اللاعب.

وحسب ”الغارديان“ فإن فرص تشيلسي في التعاقد مع ليفاندوفسكي ضئيلة في الوقت الحالي، حيث لا يمكن للبلوز شراء أو بيع اللاعبين حتى يشتري تحالف تود بولي النادي من رومان أبراموفيتش.

وقال ليفاندوفسكي عقب مباراة بايرن الأخيرة هذا الموسم: ”أستطيع أن أؤكد أنني تحدثت إلى حسن صالح حميديتش (الميدر الرياضي) وأبلغته أنني اتخذت القرار، وأنني لن أمدد عقدي مع بايرن ميونخ“.

وأضاف: ”قلت لحميديتش إنه إذا جاء عرض، فعلينا التفكير في الأمر، كلا الجانبين يجب أن يفكر في المستقبل، هذا كل ما يمكنني قوله“.

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفا وصنع 7 في 46 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، حسب موقع ”transfermarkt“.

وحسب الموقع نفسه فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر وسجل 523 هدفا في 580 مباراة.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني، وسجل 312 هدفا في 383 مباراة، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا، وسجل 365 هدفا في 427 مباراة جميعها مع بايرن ميونخ، حسب موقع ”transfermarkt“.

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