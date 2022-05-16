الغارديان: تشيلسي ينافس برشلونة على صفقة ليفاندوفسكي

أشارت صحيفة ”الغادريان“ البريطانية إلى أن تشيلسي يمكن أن يدخل في منافسة مع برشلونة الإسباني للحصول على توقيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وأصبح مستقبل ليفاندوفسكي معلقا في الهواء بعد أن أوضح أنه لا يريد تمديد عقده مع بايرن ميونخ، الذي ينتهي في يونيو 2023، حيث يرتبط بالانتقال إلى برشلونة.

50 GOALS FOR LEWI THIS SEASON! INCREDIBLE 👏 pic.twitter.com/uP2emqpKm2 — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

ويصر بايرن ميونخ على أن ليفاندوفسكي ليس للبيع وأنه سيحتفظ به حتى ينتهي عقده صيف 2023، ما يعني رحيله بعد عام، مجانا، إذا نجح البايرن في الإبقاء على اللاعب

وأفادت ”الغارديان“ أن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي مهتم بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، على الرغم من إنفاق 97.5 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الصيف الماضي.

لكن الصحيفة أوضحت أنه بالنسبة لليفاندوفسكي فإن برشلونة هو خياره المفضل، على الرغم من وجود علامات استفهام حول كيف سيتمكن البلوغرانا من تحمل تكاليف الصفقة، بالنظر إلى المشاكل المالية للنادي الكتالوني.

#ليفاندوفسكي مع جائزة هداف الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 35 هدفًا! 😍⚽️ pic.twitter.com/xAgcW0mLRJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

كما أشارت إلى أن ليفاندوفسكين الذي سجل 343 هدفًا لبايرن ميونخ منذ انضمامه للفريق في 2014، لديه تحفظات بشأن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مع وجود خيارات قليلة أمام اللاعب فهناك أمل لدى إداريي ستامفورد بريدج في أنه يمكن إغراء اللاعب.

وحسب ”الغارديان“ فإن فرص تشيلسي في التعاقد مع ليفاندوفسكي ضئيلة في الوقت الحالي، حيث لا يمكن للبلوز شراء أو بيع اللاعبين حتى يشتري تحالف تود بولي النادي من رومان أبراموفيتش.

وقال ليفاندوفسكي عقب مباراة بايرن الأخيرة هذا الموسم: ”أستطيع أن أؤكد أنني تحدثت إلى حسن صالح حميديتش (الميدر الرياضي) وأبلغته أنني اتخذت القرار، وأنني لن أمدد عقدي مع بايرن ميونخ“.

وأضاف: ”قلت لحميديتش إنه إذا جاء عرض، فعلينا التفكير في الأمر، كلا الجانبين يجب أن يفكر في المستقبل، هذا كل ما يمكنني قوله“.

بايرن ميونخ: ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 2023 وسيلتزم به https://t.co/sanWKJR74O pic.twitter.com/jyuqIqgv4u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفا وصنع 7 في 46 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، حسب موقع ”transfermarkt“.

وحسب الموقع نفسه فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر وسجل 523 هدفا في 580 مباراة.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني، وسجل 312 هدفا في 383 مباراة، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا، وسجل 365 هدفا في 427 مباراة جميعها مع بايرن ميونخ، حسب موقع ”transfermarkt“.