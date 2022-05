تين هاغ يحسم مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

حسم الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، مسألة بقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ”الشياطين الحمر“ في الموسم المقبل، في ظل العديد من التقارير التي أشارت إلى قرب رحيله عن الفريق.

وقال تين هاغ، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“، يوم الإثنين: ”اعتبارا من اليوم، سيكون تركيزي على مانشستر يونايتد، سأتعمق بالطبع في الأمور هناك“.

وأضاف: ”لا يزال يتعين علي بدء التحليل التفصيلي للوضع هناك، يجب أن أعمل مع الفريق الإنجليزي“.

وأشار: ”هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في مانشستر يونايتد، لكن علينا أن نجعلهم يعملون كفريق، الأمر ينطبق على كريستيانو رونالدو“.

وشدد ”رونالدو عملاق بسبب طموحه وما قدمه حتى الآن، أريد بالطبع بقاء النجم البرتغالي في يونايتد، لقد كان ولا زال مهمًا لهذا الفريق“.

وكانت تقارير سابقة قد زعمت، أن تين هاغ قد يطلب الاستغناء عن رونالدو في الميركاتو الصيفي، بسبب عدم ملاءمته لأسلوب اللعب الذي يعتزم المدرب الهولندي تطبيقه.

يذكر أن مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، لكن الفريق لا يزال في المنافسة لحجز مقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي.

واستطاع رونالدو أن يسجل 24 هدفا لمانشستر يونايتد، في كافة المنافسات التي خاضها مع الفريق خلال الموسم الجاري.

ويرتبط رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2023، وسط أنباء عن رحيل ”الدون“ عن النادي بسبب فشل الفريق في تحقيق أي لقب أو حتى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولكن صحيفة ”ذا صن“ نشرت مؤخرا صورا مسربة لرونالدو بقميص يونايتد الجديد لموسم 2022-2023، باللونين الأحمر الأساسي والأبيض البديل.

وظهر رونالدو بقميص يونايتد الجديد في صور مسربة، وهو قميص يعود بالفريق إلى موسم الثلاثية الشهير 1998-1999 حين حقق الفريق الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وبارتداء رونالدو القمصان الجديدة لفريقه فقد أنهى الجدل بشأن رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

