تين هاغ يغيب عن رحلة الاحتفال باللقب مع أياكس للبدء في إعادة بناء مانشستر يونايتد

قال المدرب إيريك تين هاغ إنه لن يسافر مع بطل الدوري الهولندي لكرة القدم أياكس أمستردام إلى كوراساو في رحلة بعد نهاية الموسم للاحتفال بحسم اللقب لانشغاله بمهمته الجديدة في قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعين تين هاغ مدربا ليونايتد الشهر الماضي ليتسلم المنصب من المدرب المؤقت رالف رانجنيك وسيصل إلى أولد ترافورد عقب قيادة أياكس للقب الثالث على التوالي بالدوري الهولندي.

وبعد التعادل 2-2 مع فيتيس، أمس الأحد، قال تين هاغ: ”نعم ستكون هناك احتفالات مع الطاقم بأكمله، لن أنضم إليهم في كوراساو وأعتقد أنه يمكن تفهم ذلك“.

وأضاف: ”يوجد الكثير من العمل في يونايتد ويتعلق دور المدرب الآن بالتحضير للموسم المقبل وتوجد الكثير من الإجراءات في هذا الشأن“.

وتابع: ”بخصوص الطاقم هناك العديد من الأشياء بحاجة للتنظيم وكذلك بالفريق وسنركز بشدة في الأيام المقبلة أو اعتبارا من يوم الاثنين“.

ويحل يونايتد، صاحب المركز السادس، ضيفا على كريستال بالاس في آخر مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 22 مايو أيار الجاري، ويحتاج للفوز بها لتجنب اللعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

وعين أياكس ألفريد شرودر مدربا جديدا لخلافة تين هاغ.

