غوارديولا سعيد ببقاء مصير لقب الدوري الإنجليزي بيد مانشستر سيتي

عوّض مانشستر سيتي تأخره 2-صفر ليدرك التعادل 2-2 مع وست هام يونايتد على ملعب لندن، لكن المدرب بيب غوارديولا كان سعيدًا بأن مصير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يزال في يد فريقه.

ومع خوض ليفربول مباراته المؤجلة أمام ساوثامبتون، يوم الثلاثاء، أتيحت الفرصة لسيتي ليعزز تصدره بفارق 6 نقاط، لكن التعادل تركه يتفوق بأربع نقاط فقط على فريق المدرب يورغن كلوب قبل جولة واحدة على النهاية.

وإذا فاز سيتي في الجولة الأخيرة على أستون فيلا سيضمن إحراز اللقب، بغض النظر عما سيفعله ليفربول أمام ساوثامبتون، وولفرهامبتون، وأندرارز، ويمكن لسيتي الفوز باللقب، يوم الثلاثاء، إذا خسر ليفربول أمام ساوثامبتون.

وقال غوارديولا: ”الأمر في أيدينا، هذا جيد، وكان من الممكن أن يكون الفوز، اليوم، مثاليًا، لكن وست هام يقاتل من أجل التأهل للدوري الأوروبي، وخاض موسمًا مذهلًا، وكان الهجوم أمامه صعبًا جدًا وكذلك اللعب ضده“.

PEP 💬 Normally happens when Manchester City plays, so don't worry about that. It was a really good game, I think we played more than this in the first half, the chances were so difficult. I'm very pleased to come back against West ham like we did in this stadium. pic.twitter.com/dVmw5bvch0

— Manchester City (@ManCity) May 15, 2022