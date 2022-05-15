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رياضة

فرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع ويستهام
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 15:26 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 16:20 GMT

فرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع ويستهام

فرصة ليفربول باتت ضعيفة ويحتاج للفوز في آخر مباراتين وخسارة أو تعادل مانشستر سيتي مع أستون فيلا.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تحولت مباراة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الموسم الحالي إلى حاسمة، وقد يحتفل بعدها بالاحتفاظ بلقبه في حال فوزه، وذلك بعد تعادله 2/2 خارج أرضه مع ويستهام يونايتد في الجولة قبل الأخيرة، يوم الأحد.

وتأخر مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول على ملعب ويستهام بفضل ثنائية جارود بوين، لكن جاك غراليش قلص الفارق بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يدرك فلاديمير كوفال التعادل للضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية يخوضها في ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل، بينما يخوض منافسه اللدود ليفربول الذي يملك 86 نقطة مباراتين.

وكاد مانشستر سيتي أن يحسم اللقب بنسبة تصل إلى 95% في حال سجل الجزائري رياض محرز ضربة جزاء قبل النهاية بأربع دقائق، لأن فوز مانشستر سيتي على ويستهام يونايتد يحرمه من الفوز باللقب في حالة واحدة فقط وهي خسارته أمام أستون فيلا في مانشستر بفارق ثمانية أهداف.

فرص حسم اللقب..

ويحتاج ليفربول للفوز على ملعب ساوثهامبتون، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة قبل الأخيرة ثم على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الجولة الأخيرة، يوم الأحد المقبل، مع انتظار تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا على ملعب الاتحاد.

وبناء على تعادل مانشستر سيتي مع ويستهام يونايتد يكون ليفربول بحاجة للفوز في آخر جولتين وتعويض فارق الأهداف مع سيتي، وأي نتيجة أخرى خاصة في الجولة الأخيرة تعني احتفاظ مانشستر سيتي باللقب، بينما يجب على مانشستر سيتي الفوز فقط على أستون فيلا حيث يمتلك فارق خمسة أهداف مع ليفربول.

وحافظ ليفربول على حلمه بحصد رباعية من الألقاب هذا الموسم بعدما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز بركلات الترجيح (6/5) على تشيلسي عقب التعادل دون أهداف يوم السبت.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، في 28 مايو/أيار الحالي، لكن مانشستر سيتي قد يحرم منافسه المحلي من لقب الدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفة لحصد لقب الدوري الممتاز، بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 أيضا في فبراير/ شباط الماضي.

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