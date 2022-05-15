فرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع ويستهام

تحولت مباراة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الموسم الحالي إلى حاسمة، وقد يحتفل بعدها بالاحتفاظ بلقبه في حال فوزه، وذلك بعد تعادله 2/2 خارج أرضه مع ويستهام يونايتد في الجولة قبل الأخيرة، يوم الأحد.

وتأخر مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول على ملعب ويستهام بفضل ثنائية جارود بوين، لكن جاك غراليش قلص الفارق بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يدرك فلاديمير كوفال التعادل للضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية يخوضها في ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل، بينما يخوض منافسه اللدود ليفربول الذي يملك 86 نقطة مباراتين.

وكاد مانشستر سيتي أن يحسم اللقب بنسبة تصل إلى 95% في حال سجل الجزائري رياض محرز ضربة جزاء قبل النهاية بأربع دقائق، لأن فوز مانشستر سيتي على ويستهام يونايتد يحرمه من الفوز باللقب في حالة واحدة فقط وهي خسارته أمام أستون فيلا في مانشستر بفارق ثمانية أهداف.

رد فعل غوارديولا بعد نهاية الشوط الأول أمام وستهام!#وست_هام_مانشستر_سيتي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/7m2q3VEGg1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

فرص حسم اللقب..

ويحتاج ليفربول للفوز على ملعب ساوثهامبتون، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة قبل الأخيرة ثم على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الجولة الأخيرة، يوم الأحد المقبل، مع انتظار تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا على ملعب الاتحاد.

وبناء على تعادل مانشستر سيتي مع ويستهام يونايتد يكون ليفربول بحاجة للفوز في آخر جولتين وتعويض فارق الأهداف مع سيتي، وأي نتيجة أخرى خاصة في الجولة الأخيرة تعني احتفاظ مانشستر سيتي باللقب، بينما يجب على مانشستر سيتي الفوز فقط على أستون فيلا حيث يمتلك فارق خمسة أهداف مع ليفربول.

وحافظ ليفربول على حلمه بحصد رباعية من الألقاب هذا الموسم بعدما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز بركلات الترجيح (6/5) على تشيلسي عقب التعادل دون أهداف يوم السبت.

مانشستر سيتي يتعادل 2-2 مع ويستهام ويرفع الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط ، مع لعب #ليفربول مباراة أقل.#وست_هام_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/yXyIqHfM43 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، في 28 مايو/أيار الحالي، لكن مانشستر سيتي قد يحرم منافسه المحلي من لقب الدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفة لحصد لقب الدوري الممتاز، بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 أيضا في فبراير/ شباط الماضي.