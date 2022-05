ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يهزم بيرنلي وينتزع المركز الرابع من آرسنال مؤقتا

انتزع توتنهام هوتسبير المركز الرابع (مؤقتا) من منافسه آرسنال بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على ضيفه بيرنلي في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وسجل النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 45+7 من ضربة جزاء.

Three more points

One game to go pic.twitter.com/nf93UpKnVu

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 15, 2022