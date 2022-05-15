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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يهزم بيرنلي وينتزع المركز الرابع من آرسنال مؤقتا
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 13:33 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 14:15 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يهزم بيرنلي وينتزع المركز الرابع من آرسنال مؤقتا

انتزع توتنهام هوتسبير المركز الرابع (مؤقتا) من منافسه آرسنال بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على ضيفه بيرنلي في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

انتزع توتنهام هوتسبير المركز الرابع (مؤقتا) من منافسه آرسنال بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على ضيفه بيرنلي في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وسجل النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 45+7 من ضربة جزاء.

ورفع هذا الفوز رصيد توتنهام إلى 68 نقطة من 37 مباراة في المركز الرابع متقدما بنقطتين عن آرسنال الذي تراجع إلى المركز الخامس. ومن المقرر أن يلعب آرسنال غدا الإثنين مع نيوكاسل يونايتد.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب توتنهام مع نوريتش سيتي، الذي نزل إلى دوري الدرجة الأولى، في حين يستضيف آرسنال منافسه إيفرتون. صاحب المركز السادس عشر.

ولنفس الجولة ذاتها يلتقي اليوم الأحد مانشستر سيتي المتصدر مع ويستهام، وأستون فيلا مع كريستال بالاس، وليستر سيتي مع واتفورد، ويلعب وولفرهامبتون أمام نوريتش سيتي، وإيفرتون أمام برينتفورد.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك حامل اللقب 89 نقطة من 36 مباراة ويتقدم بثلاث نقاط عن ليفربول الثاني.

وبعد مواجهة ويستهام من المقرر أن يلعب مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل مع أستون فيلا، في حين سيلعب ليفربول مع ساوثهامبتون يوم الثلاثاء، وأخيرا مع وولفرهامبتون.

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