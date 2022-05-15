غوارديولا يقلل من تأثير دوره في ضم هالاند إلى مانشستر سيتي

قلل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من تأثيره في ضم المهاجم الهولندي إرلينغ هالاند، وقال إن مشروع النادي الإنجليزي يكفي لجذب أفضل اللاعبين.

وتعاقد سيتي مع هالاند، البالغ 21 عاما، هداف بروسيا دورتموند الألماني، في وقت سابق هذا الأسبوع لينتقل إلى استاد الاتحاد بعد نهاية الموسم.

ويُنظر إلى مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق كعنصر بارز في جذب صفوة اللاعبين إلى أنديته.

وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الممتاز، اليوم الأحد ”يحضر اللاعبون إلى هنا ليس لأجلي وإنما للعب في هذه المسابقة ولتمثيل هذا النادي“.

وأضاف ”من المهم جدا التفكير في الأشخاص وطريقة اللعب وحجم الفريق والمدينة والمسابقة وتوقعات اللعب في دوري الأبطال بالمواسم المقبلة، العديد من الأشياء المؤثرة“.

وداع جماهير ومسؤولي بروسيا دورتموند للنجم إيرلينغ هالاند المنتقل إلى مانشستر سيتي. pic.twitter.com/KAFgfQeF0h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وضرب غوارديولا أمثلة بنجوم سابقين بالفريق، مثل: سيرجيو أغويرو، وديفيد سيلفا، وفينسن كومباني، الذين استمروا في سيتي لنحو عقد وحققوا نجاحا كبيرا مع مدربين مختلفين.

وتابع المدرب الإسباني ”لا يأتي اللاعبون من أجل شهر أو عام، ما نفعله هو جعلهم سعداء في المدينة وفي غرفة الملابس والاستمتاع باللعب في الدوري الممتاز“.

ويحتاج سيتي إلى أربع نقاط من آخر مباراتين لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة خلال خمس سنوات.

ذا أتلتيك: عقد هالاند مع مانشستر سيتي قد يتضمن بندا يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد https://t.co/P9gLef1LTr pic.twitter.com/Emyqpc8oXT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

وانتهت رحلة هالاند مع بروسيا دروتموند الألماني بوداع مؤثر قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الموسم المقبل.

وخاض هالاند مباراته الأخيرة مع ناديه الألماني، مساء أمس السبت، عندما التقى فريقه نظيره هيرتا برلين وانتهى اللقاء بفوز بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، وسجل النرويجي الهدف الأول للفريق.

وقبل انطلاق المباراة قام دورتموند بتنظيم وداع تكريمي للاعب النرويجي على الفترة التي قضاها مع النادي، حيث حرصت الجماهير مبادلة اللاعب بالتحية والهتاف باسمه.

هالاند صاحب الـ21 عاما، انتقل إلى دورتموند في عام 2020 قادما من ريد بول سالزبورغ، وخاض مع الفريق الألماني 88 مباراة، سجل خلالها 85 هدفا وصنع 23.

وخرج هالاند ليشكر إدارة وجماهير دورتموند على كل ما قدموه له خلال فترته مع الفريق، والتي بدأت قبل نحو عام ونصف العام.

وكتب هالاند ”كان من الشرف لي ارتداء ذلك القميص، في بروسيا دورتموند أمضيت الكثير من اللحظات التي ستبقى خالدة في ذاكرتي وقابلت مجموعة مميزة من الأشخاص، بالإضافة للجماهير الرائعة التي كانت بمثابة لاعب إضافي في كل مباراة، لن أنساكم أبدًا، وشكرًا لكم جميعًا“.

هالاند أنهى الموسم في الدوري الألماني بالمركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين، إذ سجل 22 هدفًا وصنع سبعة هذا الموسم.