كلوب: مصير الرباعية بين أيدي مانشستر سيتي.. ومحمد صلاح بخير

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فرص فريقه في تحقيق رباعية من الألقاب هذا الموسم ستتضح أكثر عندما يلعب منافسه مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت لاحق، اليوم الأحد.

وفاز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أمس السبت ليحقق ثنائية محلية حتى الآن بعد التتويج بكأس رابطة الأندية.

وعقب الفوز 6-5 بركلات الترجيح في ويمبلي قال كلوب للصحفيين: ”لنرى ما سيحدث، إذا خسر سيتي من وست هام حينها سأبدأ في التفكير. وإذا لم يخسر سنقرر التنحي“.

ويبتعد ليفربول بثلاث نقاط عن سيتي كما يتأخر بفارق الأهداف قبل آخر مباراتين بالدوري.

ويحل سيتي ضيفا على وست هام اليوم الأحد وقد يتسع الفارق إلى ست نقاط وحينها سيحتاج إلى نقطة واحدة من آخر مباراة بالموسم للاحتفاظ باللقب.

وسيخوض ليفربول أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في باريس يوم 28 مايو آيار الجاري.

ويتوقع المدرب الألماني إجراء تغييرات بتشكيلته عندما يزور ساوثهامبتون يوم الثلاثاء بعد خوض وقت إضافي أمام تشيلسي.

يورغن كلوب مدرب #ليفربول هو أول مدرب ألماني في التاريخ يحقق لقب #كأس_الاتحاد_الإنجليزي.#ليفربول_تشيلسي pic.twitter.com/rQliscUMKV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

موقف صلاح وفان دايك

سيحدد الفحص الطبي اليوم الأحد موقف المهاجم محمد صلاح والمدافع فيرجيل فان دايك، بعد استبدالهما في مباراة السبت، لكن كلوب لا يعتقد أن الثنائي يعاني من إصابة قوية.

وقال: ”أعتقد أنهما بخير“.

كما امتدح الجناح الكولومبي لويس دياز، المنضم إلى ليفربول في يناير كانون الثاني من بورتو، بعد أن شكل تهديدا مستمرا لتشيلسي.

وتابع كلوب: ”يا له من فتى، يا لها من قصة، لكن كان يجب أن يسجل، إنه يناسبنا تماما وهذا مميز حقا“.

ويعني إنجاز السبت أن كلوب أصبح ثاني مدرب يفوز بكأس أوروبا أو دوري الأبطال بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي مع نفس الفريق بعد أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد.

تصريحات توخيل

بينما، قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن فريقه يجب أن يتعلم كيف يتحلى بالثبات بعد خسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بركلات الترجيح أمام ليفربول، وقال إن العقوبات المفروضة على النادي تجعل المهمة أكثر صعوبة.

وشهد تشيلسي حالة من الاضطراب في الأشهر الأخيرة بعد أن طرح المالك الروسي رومان أبراموفيتش النادي اللندني للبيع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم فرضت الحكومة البريطانية قيودا صارمة على النادي.

وأشار توخيل إلى إن ليفربول ومانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يفوزان بالمباريات أسبوعا بعد أسبوع، مما يظهر ثمار تخطيطهما على المدى الطويل.

وأضاف المدرب الألماني: ”إنهم متناغمون للغاية ونحن في وضع معاكس في الوقت الحالي بالنظر إلى العقوبات. اللاعبون يغادرون“.

وسيرحل قلب الدفاع أنطونيو روديجر في نهاية الموسم ومن المتوقع أيضا مغادرة زميله المدافع أندرياس كريستنسن.

وغير توخيل حظوظ تشيلسي بشكل هائل عندما حل مكان المدرب فرانك لامبارد في يناير كانون الثاني 2021 إذ قاد تشيلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد أربعة أشهر فقط بالمنصب.

ووصل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2021، عندما خسر من ليستر سيتي، وكذلك نهائي كأس الرابطة في فبراير شباط هذا العام لكنه خسر أمام ليفربول بركلات الترجيح أيضا.

لكنه عانى للتحكم بإيقاعه في الدوري الممتاز ويحتل المركز الثالث بفارق 19 نقطة خلف سيتي المتصدر و16 نقطة عن ليفربول.

وتابع توخيل: ”يمكننا تقديم أفضل العروض ولدينا عقلية لتحقيق ذلك.

”لكن على مدار السنوات الماضية أثبت سيتي وليفربول أنه يجب عليك بوضوح أن تتحلى بالثبات، وهذا ما لا نملكه وعانينا منه.

ويرى توخيل أن فريقه عانى في أول 15 دقيقة من مواجهة ليفربول عندما أهدر منافسه سلسلة من الفرص قبل أن يشق طريقه للعودة إلى أجواء المباراة التي تحولت إلى سجال بين الطرفين.

وأشاد بلاعبيه لمنعهم ”أخطر فريق هجومي في العالم على الأرجح“ من التسجيل في نهائيين، حيث خاضا الوقت الإضافي مرتين في غضون ثلاثة أشهر.