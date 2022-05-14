كم عدد ألقاب محمد صلاح مع ليفربول؟

توج النجم المصري محمد صلاح بسادس ألقابه مع ليفربول بعد فوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، يوم السبت.

وأحرز ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 6-5 على تشيلسي بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي في استاد ويمبلي.

وتوج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفة لحصد لقب الدوري الممتاز، بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 أيضا في فبراير/ شباط الماضي وذلك في خامس ألقاب النجم المصري مع ناديه الإنجليزي.

ويتمسك ليفربول بآماله في حصد رباعية لا سابق لها هذا الموسم، حيث يتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي في الصراع على لقب الدوري قبل آخر جولتين، بينما سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في 28 مايو/آيار الجاري.

وسبق لصلاح البالغ عمره 29 عاما الفوز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام ذاته.

ثم لقب الدوري الممتاز في موسم 2019-2020 ثم أن يحصد مانشستر سيتي اللقب التاني ويتصدر المسابقة في الموسم الحالي.

وكان خامس ألقاب صلاح في ليفربول، الذي انضم له من روما في 2017، كأس رابطة المحترفين العام الحالي.

محمد صلاح يؤكد جاهزيته لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/Ac80mQpmOm pic.twitter.com/KtfIlNBPUI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وقال صلاح عقب المباراة عن إصابته ومغادرته الملعب في الشوط الأول إن استبداله جاء خشية تفاقم إصابة شعر بها في العضلة الضامة، مؤكدا لشبكة BeIN Sports التلفزيونية إن الإصابة لن تمنعه من الاستعداد لنهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد مع التنويه على ضرورة انتظار نتائج الفحص الطبي.

وخرج صلاح في الدقيقة 33 من الملعب بينما كانت إصابته أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف في الدقيقة 33، لكن يبدو أنه لا توجد خطورة بشأن غيابه عن نهائي 2022.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا كما صنع 13 هدفا. ويأتي دي بروين رابعا في قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا كما صنع الدولي البلجيكي سبعة أهداف.

وسبق لصلاح ودي بروين الفوز بالجائزة من قبل في موسمي 2017-2018 و2019-2020 على الترتيب.

وتوج صلاح مع بازل السويسري بلقب الدوري مرتين عامي 2013 و2014 قبل انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي ومنه إلى فيورونتينا وروما في إيطاليا ثم العودة لإنجلترا عبر ليفربول.

وقاد منتخب مصر إلى المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية عامي 2017 ثم العام الحالي.