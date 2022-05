محمد صلاح يؤكد جاهزيته لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

طمأن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، جماهير فريقه على جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بعد خروجه مصابا أمام تشيلسي، في مواجهة الفريقين، مساء السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض صلاح للإصابة في الدقيقة 32 ليخرج على إثرها بعد شعوره بآلام، ليقرر يورغن كلوب تبديل صلاح ونزول دييغو جوتا بدلاً منه.

وكشفت كاري براون مراسلة شبكة ”بي إن سبورتس“ عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في تغريدة لها عقب المباراة أن صلاح بخير.

وقالت مراسلة شبكة ”بي إن سبورتس“: ”سألت صلاح هل أنت جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا“.

وأضافت: ”صلاح أجاب قائلا: نعم أنا بخير“.

OK for the final Mo? Yes I’m fine! Confirmed

