محمد صلاح يؤكد جاهزيته لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

طمأن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، جماهير فريقه على جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بعد خروجه مصابا أمام تشيلسي، في مواجهة الفريقين، مساء السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض صلاح للإصابة في الدقيقة 32 ليخرج على إثرها بعد شعوره بآلام، ليقرر يورغن كلوب تبديل صلاح ونزول دييغو جوتا بدلاً منه.

وكشفت كاري براون مراسلة شبكة ”بي إن سبورتس“ عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في تغريدة لها عقب المباراة أن صلاح بخير.

وقالت مراسلة شبكة ”بي إن سبورتس“: ”سألت صلاح هل أنت جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا“.

وأضافت: ”صلاح أجاب قائلا: نعم أنا بخير“.

OK for the final Mo? Yes I’m fine! Confirmed — Carrie Brown 💙 (@CarrieBrownTV) May 14, 2022

من جانبه، عبر يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن أمله في تعافي صلاح.

وقال كلوب، في تصريحات عقب المباراة أبرزتها مجلة ”فور فور تو“ البريطانية: ”جاءني محمد صلاح وقال يمكنني الاستمرار لكنني شعرت ببعض الشيء، لذلك فضلت استبداله في المباراة وأتمنى أن يكون على ما يرام“.

وأضاف: ”إصابة محمد صلاح أصعب قليلاً من فيرجيل فان دايك، لكنني أتمنى أن يكون بخير خلال الساعات المقبلة“.

وأحرز ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 6-5 على تشيلسي بركلات الترجيح، عقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي على إستاد ويمبلي اليوم السبت.

وسجل البديل كوستاس تسيميكاس ركلة الترجيح الحاسمة في فوز ليفربول بعدما سدد سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي في القائم، وأنقذ أليسون حارس ليفربول محاولة من ميسون ماونت.

محمد صلاح ونجوم ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو) https://t.co/33oQTqc81t pic.twitter.com/tH723b4Tc8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وحافظ إدوار مندي حارس تشيلسي على آمال فريقه في الفوز عندما أنقذ ركلة الترجيح الخامسة من مواطنه السنغالي ساديو ماني، لكن ذلك لم يكن كافيا لكي يمنع ليفربول من لقبه الأول في المسابقة منذ 2006.

وتوج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفة لحصد لقب الدوري الممتاز، بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 أيضا في فبراير شباط الماضي.

وتمسك ليفربول بآماله في حصد رباعية لا سابق لها هذا الموسم.

ويتأخر ليفربول بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي في الصراع على لقب الدوري قبل آخر جولتين، بينما سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في 28 مايو أيار الجاري.