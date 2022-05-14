محمد صلاح ونجوم ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

حرص الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على الاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي حققه اليوم السبت على حساب تشيلسي، مع مواطنه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، الذي يعاني من أزمة صحية أبعدته مؤخرا عن الملاعب.

وظهر مؤمن زكريا في غرفة خلع ملابس ليفربول، وهو يجلس على كرسي متحرك لعدم قدرته على الحركة ويلتف حوله نجوم ليفربول ويقومون بالغناء معه وهو يحمل الكأس ويقوم محمد صلاح بتصويره ويحتفل معه باللقب الثمين.

وابتعد مؤمن زكريا عن كرة القدم منذ فبراير 2019 حين ظهرت عليه علامات التعب وأدت إلى قطع إعارته من أحد السعودي والعودة للأهلي.

وسافر مؤمن زكريا في رحلة علاجية جديدة إلى إنجلترا لإجراء مزيد من الفحوص والمتابعة مع طبيبه الذي يتابع الحالة هناك.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

وأحرز ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 6-5 على تشيلسي بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي في إستاد ويمبلي اليوم السبت.

وسجل البديل كوستاس تسيميكاس ركلة الترجيح الحاسمة في فوز ليفربول بعدما سدد سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي في القائم وأنقذ أليسون حارس ليفربول محاولة من ميسون ماونت.

وحافظ إدوار مندي حارس تشيلسي على آمال فريقه في الفوز عندما أنقذ ركلة الترجيح الخامسة من مواطنه السنغالي ساديو ماني، لكن ذلك لم يكن كافيا لكي يمنع ليفربول من لقبه الأول في المسابقة منذ 2006.

وتوج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفة لحصد لقب الدوري الممتاز، بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 أيضا في فبراير شباط الماضي.

وتمسك ليفربول بآماله في حصد رباعية لا سابق لها هذا الموسم.

ويتأخر ليفربول بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي في الصراع على لقب الدوري قبل آخر جولتين، بينما سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في 28 مايو أيار الجاري.