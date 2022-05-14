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رياضة

احتفال خاص من كلوب مع ساديو ماني بعد تتويج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي
تاريخ النشر: 14 مايو 2022 18:58 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2022 19:55 GMT

احتفال خاص من كلوب مع ساديو ماني بعد تتويج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

احتفل الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بشكل خاص مع لاعبه السنغالي ساديو ماني، بعد تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، بركلات الترجيح على

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

احتفل الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بشكل خاص مع لاعبه السنغالي ساديو ماني، بعد تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، بركلات الترجيح على حساب تشيلسي.

وأحرز ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 6-5 على تشيلسي بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف، اليوم السبت.

وبعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي، في مباراة شهدت إصابة الهداف محمد صلاح واستبداله في الشوط الأول، حصد ليفربول اللقب وحافظ على آماله في الفوز برباعية لا سابق لها من الألقاب هذا الموسم.

وحرص كلوب على الذهاب إلى ساديو ماني والاحتفال به بشكل خاص تقديرا له، رغم أنه أضاع ركلة الجزاء الخامسة التي كانت ستنهي النتيجة مبكرا للريدز.

وتوج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفة لحصد لقب الدوري الممتاز، بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا في فبراير شباط الماضي.

وسجل البديل كوستاس تسيميكاس ركلة الترجيح الحاسمة بعدما سدد سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي في القائم، وأنقذ أليسون حارس ليفربول محاولة من ميسون ماونت، وأهدر ساديو ماني ركلة ترجيح مع ليفربول.

وكرر ليفربول تفوقه في ركلات الترجيح بعدما فاز 11-10 على منافسه اللندني بالطريقة ذاتها عقب التعادل دون أهداف أيضا.

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