احتفال خاص من كلوب مع ساديو ماني بعد تتويج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

احتفل الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بشكل خاص مع لاعبه السنغالي ساديو ماني، بعد تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، بركلات الترجيح على حساب تشيلسي.

وأحرز ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 6-5 على تشيلسي بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف، اليوم السبت.

احتفال كلوب الخاص مع ساديو ماني بعد اهداره ركلة ترجيح أمام تشيلسي في نهائي #كأس_الاتحاد_الإنجليزي.#ليفربول_تشيلسي #EmiratesFACup pic.twitter.com/8ndiXNE6Ck — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وبعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي، في مباراة شهدت إصابة الهداف محمد صلاح واستبداله في الشوط الأول، حصد ليفربول اللقب وحافظ على آماله في الفوز برباعية لا سابق لها من الألقاب هذا الموسم.

وحرص كلوب على الذهاب إلى ساديو ماني والاحتفال به بشكل خاص تقديرا له، رغم أنه أضاع ركلة الجزاء الخامسة التي كانت ستنهي النتيجة مبكرا للريدز.

لماذا فرحة #ليفربول كبيرة بلقب #كأس_الاتحاد_الإنجليزي؟ – اللقب الثامن لليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي. – ليفربول يحقق أول لقب له في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2006. – اللقب الثاني هذا الموسم. – إصابة محمد صلاح وفان دايك.#ليفربول_تشيلسي pic.twitter.com/7RByTAfWkC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وتوج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفة لحصد لقب الدوري الممتاز، بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا في فبراير شباط الماضي.

وسجل البديل كوستاس تسيميكاس ركلة الترجيح الحاسمة بعدما سدد سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي في القائم، وأنقذ أليسون حارس ليفربول محاولة من ميسون ماونت، وأهدر ساديو ماني ركلة ترجيح مع ليفربول.

وكرر ليفربول تفوقه في ركلات الترجيح بعدما فاز 11-10 على منافسه اللندني بالطريقة ذاتها عقب التعادل دون أهداف أيضا.