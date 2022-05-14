ليفربول يسقط تشيلسي بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي

توج فريق ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على نظيره تشيلسي، بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ويمبلي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتتجه المباراة أولا إلى الأشواط الإضافية والتي انتهت أيضا (0-0)، لتصل إلى ركلات الترجيح.

وتوج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفة لحصد لقب الدوري الممتاز، بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا في فبراير شباط الماضي.

وسجل البديل كوستاس تسيميكاس ركلة الترجيح الحاسمة بعدما سدد سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي في القائم وأنقذ أليسون حارس ليفربول محاولة من ميسون ماونت. وأهدر ساديو ماني ركلة ترجيح مع ليفربول.

وكرر ليفربول تفوقه في ركلات الترجيح بعدما فاز 11-10 على منافسه اللندني بالطريقة ذاتها عقب التعادل دون أهداف أيضا.

وشهدت المباراة على مدار شوطيها سجالا بين الفريقين، حيث وضح التنوع الهجومي من الأطراف والعمق.

LIVERPOOL WIN THE FA CUP ON PENALTIES!!! pic.twitter.com/QoxX73JYgR — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

كما تعرض الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للإصابة في الدقيقة 32 من عمر المباراة تسببت في استبداله اضطرارياً باللاعب البرتغالي دييغو جوتا.

واشتكى محمد صلاح من آلام في عضلة الفخذ الأيمن تسببت في عدم قدرته على استكمال المباراة.

ولم تكشف حتى الآن التقارير الرسمية عن مدة غياب صلاح، وهل ستبعده الإصابة عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، الذي سيقام بعد أسبوعين أم لا.

وفي ركلات الترجيح سجل لليفربول كل من: ميلنر- تياغو ألكانتارا – فيرمينو- أرنولد- دييغو جوتا – تسيميكاس وأهدر ساديو ماني.

بينما سجل لتشيلسي كل من: ألونسو- جيمس- باركلي- جورجينو- زياش وأهدر أزبلكويتا ومونت.

مشوار الفريقين

وتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تخطى عقبة تشيسترفيلد بنتيجة 5/1 في الدور التمهيدي الثالث ثم فاز على بليموث بنتيجة 2/1 في الدور التمهيدي الرابع.

وتجاوز تشيلسي عقبة لوتون تاون في الدور التمهيدي الخامس بنتيجة 3/2 ثم فاز على ميدلسبره بنتيجة 2/0 في ربع النهائي وأقصى كريستال بالاس بنفس النتيجة في نصف النهائي.

وفي المقابل، صعد ليفربول للمباراة النهائية بعدما تأهل في الدور التمهيدي الثالث على حساب شوروسبري تاون بنتيجة 4/1 ثم تجاوز كارديف سيتي بنتيجة 3/1 في الدور التمهيدي الرابع.

وفاز ليفربول على نوريتش سيتي بنتيجة 2/1 في الدور التمهيدي الخامس ثم تغلب على نوتينغهام فورست بنتيجة 1/0 في ربع النهائي ثم فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 3/2 في نصف النهائي.

وتقابل ليفربول ضد تشيلسي هذا الموسم 3 مرات وتعادلا بنتيجة 1/1 و2/2 في الدوري كما تعادلا في نهائي كأس الرابطة دون أهداف ولكن ليفربول حسم اللقب بركلات الترجيح.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الاتحاد يوم 3 مارس 2020 في الدور التمهيدي الخامس وفاز تشيلسي بنتيجة 2/0.

ويحمل تشيلسي لقب كأس الاتحاد 8 مرات مقابل 7 ألقاب من نصيب ليفربول، وكان آخر تتويج من نصيب تشيلسي عام 2018 بينما كان آخر تتويج حققه ليفربول عام 2006 بهذا اللقب.