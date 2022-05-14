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رياضة

محمد صلاح يخرج مصابا في مباراة ليفربول ضد تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
تاريخ النشر: 14 مايو 2022 16:24 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2022 16:40 GMT

محمد صلاح يخرج مصابا في مباراة ليفربول ضد تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

قبل أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا، خرج الدولي المصري محمد صلاح مصاباً، في مواجهة ليفربول ضد تشيلسي، التي تجمع الفريقين مساء السبت، في نهائي كأس الاتحاد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قبل أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا، خرج الدولي المصري محمد صلاح مصاباً، في مواجهة ليفربول ضد تشيلسي، التي تجمع الفريقين مساء السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

وسقط صلاح أرضًا دون تدخل من أحد في الدقيقة 31، وبدا أنه تعرض لإصابة عضلية.

وقرر المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إخراج صلاح في الدقيقة 32، خوفًا من تفاقم الإصابة، ودفع بدلًا منه بالبرتغالي دييعو جوتا.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.

مشوار الفريقين

وتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تخطى عقبة تشيسترفيلد بنتيجة 5/1 في الدور التمهيدي الثالث ثم فاز على بليموث بنتيجة 2/1 في الدور التمهيدي الرابع.

وتجاوز تشيلسي عقبة لوتون تاون في الدور التمهيدي الخامس بنتيجة 3/2 ثم فاز على ميدلسبره بنتيجة 2/0 في ربع النهائي وأقصى كريستال بالاس بنفس النتيجة في نصف النهائي.

وفي المقابل، صعد ليفربول للمباراة النهائية بعدما تأهل في الدور التمهيدي الثالث على حساب شوروسبري تاون بنتيجة 4/1 ثم تجاوز كارديف سيتي بنتيجة 3/1 في الدور التمهيدي الرابع.

وفاز ليفربول على نوريتش سيتي بنتيجة 2/1 في الدور التمهيدي الخامس ثم تغلب على نوتينغهام فورست بنتيجة 1/0 في ربع النهائي ثم فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 3/2 في نصف النهائي.

وتقابل ليفربول ضد تشيلسي هذا الموسم 3 مرات وتعادلا بنتيجة 1/1 و2/2 في الدوري كما تعادلا في نهائي كأس الرابطة دون أهداف ولكن ليفربول حسم اللقب بركلات الترجيح.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الاتحاد يوم 3 مارس 2020 في الدور التمهيدي الخامس وفاز تشيلسي بنتيجة 2/0.

ويحمل تشيلسي لقب كأس الاتحاد 8 مرات مقابل 7 ألقاب من نصيب ليفربول، وكان آخر تتويج من نصيب تشيلسي عام 2018 بينما كان آخر تتويج حققه ليفربول عام 2006 بهذا اللقب.

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