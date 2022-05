محمد صلاح يخرج مصابا في مباراة ليفربول ضد تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

قبل أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا، خرج الدولي المصري محمد صلاح مصاباً، في مواجهة ليفربول ضد تشيلسي، التي تجمع الفريقين مساء السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

وسقط صلاح أرضًا دون تدخل من أحد في الدقيقة 31، وبدا أنه تعرض لإصابة عضلية.

وقرر المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إخراج صلاح في الدقيقة 32، خوفًا من تفاقم الإصابة، ودفع بدلًا منه بالبرتغالي دييعو جوتا.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.

Mo Salah comes off for Liverpool with an apparent injury 😳 pic.twitter.com/FbxOGlg0BS

— ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022