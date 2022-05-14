توخيل: تشيلسي سيكون سعيدا بلعب دور "الشرير" أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يعتقد توماس توخيل مدرب تشيلسي أنه من غير المرجح أن يجد فريقه الكثير من الدعم بين المشجعين المحايدين عندما يواجه ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، لكنه قال إنه لا يمانع أن يتقمص فريقه دور ”الشرير“ طالما أنه سيحمل كأس البطولة في النهاية.

وتأتي تعليقات توخيل بعد أيام من تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن ”الجميع“ في إنجلترا يدعمون ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب في ظل المنافسة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب: ليفربول لم تكن لديه القوة المطلوبة للتأهل لكأس الاتحاد الإنجليزي https://t.co/0ravrGXf5w pic.twitter.com/OtyLSrU7ck — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

وقال توخيل: ”(كلوب) أستاذ في إظهار أنه الطرف الأضعف. يمكنه إقناعك بأنه الطرف الأضعف أمام فياريال وبنفيكا، وأن تعادل فريقه أمامهما أشبه بالمعجزة“.

وأضاف ”يفعل ذلك طوال الوقت. هذا جزء من اللعبة التي يمكن بها كسب التعاطف“.

وسيلعب تشيلسي، صاحب المركز الثالث في الدوري، للثأر من هزيمته في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول في مطلع الموسم الحالي، وكذلك لتجنب خسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف توخيل ”لا يوجد ما يدعو للغيرة.. فكلوب رجل رائع. عندما درب دورتموند، أحبت البلاد بأكملها دورتموند“.

توخيل يسعد جماهير تشيلسي: كوفاسيتش وكانتي قد يلعبان نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي https://t.co/KqyvBLh97R pic.twitter.com/Fd7Xwx26SX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

وتابع ”الآن يدرب ليفربول ولديك شعور بأن البلاد بأكملها تحب ليفربول، لا مشكلة أن نكون الأشرار (خلال مباراة السبت). سننهض بهذا الدور. لا نريد أن نحظى بتعاطف البلاد ولكن نريد الحصول على الكأس“.

ويسعى ليفربول، الذي يتراجع بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الممتاز قبل جولتين على النهاية، إلى تحقيق أربعة ألقاب هذا الموسم بعد بلوغه أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل إن تشيلسي لديه ما يكفي من الإمكانات لحرمان ليفربول من أول لقب له في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال 16 عاما.

كلوب يعلن غياب فابينيو عن مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي https://t.co/gmBEvPFdWy pic.twitter.com/zxwZxAxUjv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

ويواجه يورغن كلوب مواطنه توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي مجددا بعد أن تواجها 4 مرات من قبل، لم يعرف خلالها كلوب طعم الانتصار في الوقت الأصلي من المباراة.

كما لا يملك كلوب سجلًا مميزًا على ملعب ويمبلي، حيث لم يتوج سوى بلقب وحيد هو كأس الرابطة في فبراير الماضي، وخسر 4 نهائيات أخرى، وكانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012/2013 مع بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ.