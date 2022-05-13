أزمة جديدة في مانشستر يونايتد باشتباك لاعبين في التدريب

وصل موسم مانشستر يونايتد السيء إلى مرحلة غير مسبوقة باشتباك لاعبين في الفريق الأول خلال التدريب الأخير يوم الخميس الماضي.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن نهاية الموسم المخزية لمانشستر يونايتد بلغت مرحلة مخزية جديدة عندما اشتبك لاعبان كبيران في مقر كارينغتون التدريبي للنادي.

وجاءت الواقعة قرب نهاية الحصة التدريبية يوم الخميس، ليشتبك اللاعبان ويضطر البعض للتدخل للفصل بينهما لينهي الألماني رالف رانغنيك المدير الفني المؤقت للفريق التدريب مبكرا ويطلب من اللاعبين العودة إلى غرفة تغيير الملابس.

وأصيب باقي اللاعبين في الفريق بالدهشة من الموقف قبل أن يطلب رانغنيك من الجميع العودة إلى غرفة الملابس.

ومنح رانغنيك اللاعبين إجازة أربعة أيام بعد الهزيمة 4-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت الماضي، لكن يبدو أنهم ضاقوا ذرعا بالموسم الكئيب والتدريب والانفصال عن المدرب المؤقت مما زاد من توتر الأجواء في الفريق.

وحصل الفريق على إجازة أكثر من باقي المنافسين وسيخوض اخر مبارياته في الدوري على ملعب كريستال بالاس يوم الأحد، ولا يزال يونايتد بإمكانه احتلال المركز السابع والتأهل لدوري المؤتمر الموسم المقبل.

ويتولى مدير كرة القدم جون مورتو مسؤولية إعادة البناء وقد التقى بالمدير الفني الجديد إريك تين هاغ في أمستردام يوم الخميس الماضي لإجراء محادثات حول من وما هو مطلوب.

ويسعى تين هاغ للتعاقد مع لاعبين وسط بالإضافة إلى مهاجم وقلب دفاع ، لكن المشكلة تكمن في أن ميزانية النادي لن تتجاوز حوالي 100 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويريد تين هاغ بشدة التعاقد مع مواطنه الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة، لكن يونايتد يعترف بأنه سيكون من الصعب إبعاد صانع اللعب عن برشلونة وأيضًا محاربة اهتمام بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وجاره مانشستر سيتي.

ويمكن لجميع منافسي الشياطين الحمر التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ، بينما قد ينتهي الأمر بيونايتد بالمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأبلغ تين هاغ كشافة مانشستر يونايتد بضرورة متابعة أفضل اللاعبين المتاحين مجانا هذا الصيف ، خاضة الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة والإيطالي باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.