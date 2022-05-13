غوارديولا: أرغب أن يتذكر الناس فترتي مع مانشستر سيتي على أنها مليئة بالمتعة

يبدو مانشستر سيتي آلة انتصارات لا هوادة فيها، لكن المدرب بيب غوارديولا يريد أن يتذكر الناس فترته مع النادي على أنها مليئة بالمتعة والإثارة مع اقتراب الفريق من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 89 نقطة متفوقًا بثلاث نقاط على ليفربول قبل مباراتين من النهاية. وبفضل فارق الأهداف الكبير، فإن الفوز على وست هام يونايتد، يوم الأحد، سيضمن لسيتي، إلى حد كبير، الفوز بلقبه الثاني تواليًا في الدوري.

ورغم فوزه بثمانية ألقاب خلال فترة عمله مع سيتي فإن غوارديولا، الذي لم يمدد عقده لما بعد 2023 حتى الآن، يريد أن يتذكر الناس فريقه من خلال طريقة لعبه الممتعة.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”نستمتع وهذا أفضل إرث، وأهم شيء في الحياة هو الاستمتاع بما تفعله“.

وأضاف: ”كرة القدم لعبة رائعة، لأنه يقف خلفها الكثير من الناس والمشجعين، وأرغب أن تتذكر جماهير سيتي تلك الفترة بأن الفريق كان ممتعًا، وقدم عروضًا جيدة، وهذا هو أفضل إرث، أن تمنح الناس الذين يشاهدون المتعة والإثارة، إنها أفضل مكافأة“.

Watch live as @PepTeam speaks to the media ahead of Sunday's trip to West Ham 🗣 ⬇️ TUNE IN ⬇️ — Manchester City (@ManCity) May 13, 2022

ويخوض ليفربول غريم سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، يوم السبت، ولن يشارك مرة أخرى في الدوري، حتى يوم الثلاثاء، أمام ساوثامبتون.

لكن بحلول ذلك الوقت، قد يتفوق سيتي بفارق 6 نقاط، لكن جوارديولا قال إن الفوز على وست هام ليس محسومًا.

وقال: ”قدَّم وست هام موسمين استثنائيين… إنه فريق رائع في كل المراكز، ويجيد تنفيذ الركلات الثابتة، ويملك قدرات هجومية كبيرة“.

”إنه فريق قوي، لكننا نعلم مدى أهمية الحصول على 3 نقاط، وستكون خطوة رائعة نحو إنهاء المهمة على أرضنا (في المباراة الأخيرة) مع جماهيرنا“، وكان غوارديولا يتحدث بعد فترة وجيزة من كشف سيتي النقاب عن تمثال للمهاجم السابق سيرجيو أغويرو خارج ملعب الاتحاد في الذكرى العاشرة لهدفه الحاسم في الفوز على كوينز بارك رينجرز الذي منح الفريق أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2012.

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني، العام الماضي، لكنه اعتزل، في ديسمبر/ كانون الأول، في سن 33 عامًا بسبب مشاكل صحية.

وقال غوارديولا إن التمثال كان تكريمًا مناسبًا لهداف سيتي التاريخي (260 هدفًا).

وقال: ”يستحق أكثر من ذلك، إنه شرف كبير لسيرجيو وعائلته، إنه من رموز هذا النادي، والتكريم يأتي بالطبع مع إحياء ذكرى رائعة للهدف الذي سجله في الدقيقة 93، لكنه أيضًا عن مجمل مسيرته“.