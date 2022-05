غوارديولا: أرغب أن يتذكر الناس فترتي مع مانشستر سيتي على أنها مليئة بالمتعة

يبدو مانشستر سيتي آلة انتصارات لا هوادة فيها، لكن المدرب بيب غوارديولا يريد أن يتذكر الناس فترته مع النادي على أنها مليئة بالمتعة والإثارة مع اقتراب الفريق من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 89 نقطة متفوقًا بثلاث نقاط على ليفربول قبل مباراتين من النهاية. وبفضل فارق الأهداف الكبير، فإن الفوز على وست هام يونايتد، يوم الأحد، سيضمن لسيتي، إلى حد كبير، الفوز بلقبه الثاني تواليًا في الدوري.

ورغم فوزه بثمانية ألقاب خلال فترة عمله مع سيتي فإن غوارديولا، الذي لم يمدد عقده لما بعد 2023 حتى الآن، يريد أن يتذكر الناس فريقه من خلال طريقة لعبه الممتعة.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”نستمتع وهذا أفضل إرث، وأهم شيء في الحياة هو الاستمتاع بما تفعله“.

وأضاف: ”كرة القدم لعبة رائعة، لأنه يقف خلفها الكثير من الناس والمشجعين، وأرغب أن تتذكر جماهير سيتي تلك الفترة بأن الفريق كان ممتعًا، وقدم عروضًا جيدة، وهذا هو أفضل إرث، أن تمنح الناس الذين يشاهدون المتعة والإثارة، إنها أفضل مكافأة“.

