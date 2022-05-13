توخيل يسعد جماهير تشيلسي: كوفاسيتش وكانتي قد يلعبان نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قد يشارك ثنائي خط وسط تشيلسي ماتيو كوفاسيتش ونغولو كانتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام ليفربول يوم السبت بعد أن قال المدرب توماس توخيل إن هذه المرحلة من الموسم تستحق المخاطرة.

وتعرض كوفاسيتش، العائد لتوه من إصابة، لتدخل متهور من دان جيمس جناح ليدز يونايتد الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في مباراة انتهت بفوز تشيلسي 3-صفر في الدوري يوم الأربعاء.

#تشيلسي يقترب من ضمان مقعد في #دوري_أبطال_أوروبا الموسم المقبل بانتصاره 3 – 0 على مضيفه #ليدز الذي أقترب من الهبوط إلى الدرجة الأدنى #تشيلسي_ليدز_يونايتد pic.twitter.com/KJOH8wW8OO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

وقال توخيل إن كوفاسيتش لم يتعرض لإصابة جديدة في الكاحل لكنه يعاني من آلام مبرحة بينما يتوقع أن يشارك كانتي في التدريبات في وقت لاحق اليوم الجمعة بعد أن غاب عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة لم يتم تحديدها.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الجمعة: ”سيشارك اللاعبان في التدريبات اليوم. ماتيو يرغب في المحاولة، منحه الفريق الطبي الضوء الأخضر للمشاركة.

وأضاف: ”لا توجد إصابة جديدة لكنه يعاني من آلام مبرحة كما تورم كاحله بشدة“.

وتابع: ”نأمل أن يتمكن من التعافي في الوقت المناسب. سنقيم حالته في التدريبات. للأسف تعرض لهذه الإصابة قبل نهائي كأس الاتحاد لأنه كان ممتازا في المباراة السابقة أمام ليفربول“.

وردا على سؤال عن إمكانية مشاركة كانتي قال توخيل: ”سيحاول أيضا. شارك بالفعل أمس في التدريبات الجماعية للفريق وقام بتجربة كل شيء تقريبا.

توخيل: أشعر وكأن تشيلسي مجرد "متفرج" في سوق الانتقالات https://t.co/rEWcIfjB9g pic.twitter.com/ZPd1vQKdsI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

”كان مرانا قصيرا بسبب رحلات التنقل الطويلة والإرهاق الذي نال من اللاعبين.. سنقيم حالته اليوم. يرغب بشدة في المشاركة في المباراة وأتمنى أن يشارك في التدريبات بنسبة 100 في المئة حتى يكون ضمن خطتنا غدا.

”سيكون مهما جدا للفريق وحان الوقت للقيام بمخاطرة“.

وسيستمر غياب كالوم هودسون-أودوي وبن تشيلويل بسبب الإصابة، وقال توخيل، الذي يحتل فريقه المركز الثالث في الدوري، إن تشيلسي سيقاتل أمام ليفربول الذي يطارد أربعة ألقاب هذا الموسم.