أرتيتا: الحكم دمر مباراة آرسنال وتوتنهام وإذا قلت ما أعتقده سيتم إيقافي ستة أشهر

ألقى ميكل أرتيتا مدرب آرسنال باللوم على الحكم بول تيرني بعد تعرض آمال فريقه في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالمركز الرابع لضربة قوية، عقب الخسارة 0/3 من غريمه توتنهام هوتسبير، الخميس.

وكان فوز آرسنال سيضمن له إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لأول مرة منذ 2016.

🗣 ارتيتا المدير الفني لنادي #أرسنال بعد خسارته أمام #توتنهام بثلاثية نظيفة: إذا قلت ما يدور في ذهني سيتم إيقافي 6 أشهر.. كانت مباراة جميلة لكن الحكم دمرها". #توتنهام_ارسنال pic.twitter.com/IOnf5ElO0v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

بدأ الفريق اللقاء بأريحية، لكن انقلبت الأمور ضده عندما تقدم توتنهام بركلة جزاء نفذها هاري كين بالدقيقة 22 بسبب دفعة من سيدريك سواريس للمهاجم سون هيونغ-مين.

وبعد عشر دقائق حصل روب هولدينغ على الإنذار الثاني بسبب احتكاك متكرر مع سون.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين تعليقا على قرارات الحكم بالشوط الأول: ”يوجد خياران أمامي، يمكن أن أكذب أو أتعرض للإيقاف، وأود أن أكون على خط الملعب حقا أمام نيوكاسل“.

هل يخسر محمد صلاح كل شئ هذا الموسم؟ سون لاعب #توتنهام يُسجل هدفه الـ 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم .. هدفا واحدا يفصله عن التساوي مع محمد صلاح هداف البريميرليغ حتى الأن #توتنهام_ارسنال #ارسنال_توتنهام pic.twitter.com/ixkYO77qoF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وأضاف: ”إذا قلت ما أعتقده سأتعرض للإيقاف ستة أشهر، مسموح لي بالتعليق عما حدث لكنني لا أجيد الكذب. اطلبوا من الحكم الوقوف أمام الكاميرات لشرح قراره، من المؤسف أن تتعرض مباراة جميلة هكذه للتدمير الليلة“.

ورغم الهزيمة يبقى آرسنال أقرب من توتنهام في الصراع على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، إذ يتفوق بنقطة واحدة على جاره مع تبقي مباراتين.

وتابع المدرب الإسباني: ”هذه المباراة أصبحت من الماضي والآن نفكر في لقاء نيوكاسل. ضاعت هذه المباراة من بين أيدينا ونتقبل ذلك“.

وتابع: ”الآن يجب أن نظهر الفريق الذي لعب بالبداية. هذا مؤلم لكن أمامنا مباراة كبيرة يوم الاثنين وسنسعى للفوز بها“.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ثنائية هاري كين تقود توتنهام للفوز على آرسنال https://t.co/3VBgkFdvTB pic.twitter.com/OitDAz0Wcn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

ويعاني أرتيتا من أزمة بالخيارات الدفاعية قبل زيارة صعبة إلى نيوكاسل، وسينضم هولدينغ الموقوف إلى جابرييل المصاب، ولم يخاطر بمشاركة بن وايت رغم جلوسه على مقاعد البدلاء.

وواصل: ”نتمنى جاهزية بن وتعافي جابرييل لأننا لا نملك ما يكفي من المدافعين“.

وفي آخر جولتين سيلعب آرسنال مع نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، أما توتنهام فسيلعب مع بيرنلي ونوريتش سيتي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 89 نقطة من 36 مباراة، ويتقدم بثلاث نقاط عن ليفربول الثاني مع تبقي جولتين.

وفي الجولتين الأخريين لمانشستر سيتي سيلعب مع وولفرهامبتون، وويستهام، وأستون فيلا، في حين من المقرر أن يلعب ليفربول مع ساوثهامبتون، وولفرهامبتون.