ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هيونغ مين سون يقلص الفارق مع محمد صلاح إلى هدف

قلص النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام الفارق إلى هدف واحد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هيونغ مين سون هدفا لتوتنهام في الدقيقة 47 في تقدم السبيرز 3/1 على ضيفه آرسنال في قمة الجولة الـ22 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل يخسر محمد صلاح كل شئ هذا الموسم؟ سون لاعب #توتنهام يُسجل هدفه الـ 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم .. هدفا واحدا يفصله عن التساوي مع محمد صلاح هداف البريميرليغ حتى الأن #توتنهام_ارسنال #ارسنال_توتنهام pic.twitter.com/ixkYO77qoF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وجاء هدف سون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، علما أن هاري كين سجل الهدفين الأولين في الدقيقتين 22 و37.

ورفع هيونغ مين سون رصيده إلى هدفين في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يملك محمد صلاح 22 هدفا.

ويأتي في المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد وسجل 18 هدفا، ثم دييغو غوتا وزميله ساديو ماني لاعبا ليفربول، وهاري كين نجم توتنهام، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، ولكل منهم 15 هدفا.

هاري كين لاعب #توتنهام سجل عددًا من الأهداف في الدوري الإنجليزي ضد #ارسنال أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ البريميرليغ .. "13" هدفًا خلال "15" مباراة #ارسنال_توتنهام #توتنهام_ارسنال pic.twitter.com/O6236fAqEe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفا.

2. هيونغ مين سون توتنهام، 21 هدفا.

3. كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفا.

4. دييغو غوتا وزميله ساديو ماني (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، ولكل منهم 15 هدفا.

وفي آخر جولتين سيلعب ليفربول مع ساوثهامبتون ووولفرهامبتون، أما توتنهام فسيلعب مع بيرنلي ونوريتش سيتي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 89 نقطة من 36 مباراة، ويتقدم بثلاث نقاط عن ليفربول الثاني مع تبقي جولتين.