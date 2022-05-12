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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هيونغ مين سون يقلص الفارق مع محمد صلاح إلى هدف
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 20:13 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 20:30 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هيونغ مين سون يقلص الفارق مع محمد صلاح إلى هدف

هيونغ مين سون رفع رصيده إلى هدفين في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يملك محمد صلاح 22 هدفا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قلص النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام الفارق إلى هدف واحد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هيونغ مين سون هدفا لتوتنهام في الدقيقة 47 في تقدم السبيرز 3/1 على ضيفه آرسنال في قمة الجولة الـ22 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف سون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، علما أن هاري كين سجل الهدفين الأولين في الدقيقتين 22 و37.

ورفع هيونغ مين سون رصيده إلى هدفين في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يملك محمد صلاح 22 هدفا.

ويأتي في المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد وسجل 18 هدفا، ثم دييغو غوتا وزميله ساديو ماني لاعبا ليفربول، وهاري كين نجم توتنهام، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، ولكل منهم 15 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفا.

2. هيونغ مين سون توتنهام، 21 هدفا.

3. كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفا.

4. دييغو غوتا وزميله ساديو ماني (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، ولكل منهم 15 هدفا.

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وفي آخر جولتين سيلعب ليفربول مع ساوثهامبتون ووولفرهامبتون، أما توتنهام فسيلعب مع بيرنلي ونوريتش سيتي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 89 نقطة من 36 مباراة، ويتقدم بثلاث نقاط عن ليفربول الثاني مع تبقي جولتين.

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