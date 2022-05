رسميا.. فيليب كوتينيو من برشلونة إلى أستون فيلا بشكل نهائي

أعلن برشلونة رسميا رحيل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، بشكل نهائي إلى أستون فيلا .

وقال برشلونة في بيان عبر ”تويتر“، أن النادي توصل لاتفاق رسمي مع أستون فيلا، على انتقال كوتينيو إلى النادي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو.

وأوضح برشلونة في بيانه: ”توصل برشلونة وأستون فيلا إلى اتفاق لنقل فيليب كوتينيو مقابل 20 مليون يورو، أدخل النادي بندًا للبيع بنسبة 50٪ لأي عملية بيع مستقبلية للاعب“.

وقال أستون فيلا في بيان: ”يسر أستون فيلا أن يعلن عن التوقيع الدائم لفيليب كوتينيو من برشلونة مقابل رسوم غير معلنة، وقع صانع الألعاب البرازيلي عقدًا حتى عام 2026“.

Philippe Coutinho is here to stay. 😍 pic.twitter.com/FnIjvz3rwz

وأضاف: ”بعد توقيعه على سبيل الإعارة من العملاق الكتالوني في يناير، كان لكوتينيو تأثير فوري في فيلا بارك ببعض العروض المتميزة، سجل أربعة أهداف وساهم في ثلاث تمريرات حاسمة حتى الآن“.

ونقل النادي عن المدرب ستيفن جيرارد قوله: ”هذا توقيع رائع لأستون فيلا. كوتينيو محترف نموذجي وكان تأثيره على المجموعة واضحًا جدًا منذ انضمامه في يناير“.

وأضاف: ”من خلال الطريقة التي يتصرف بها داخل وخارج الملعب، فهو أيضًا نموذج يحتذى به للاعبينا الشباب الذين يمكنهم الاستفادة فقط من خبرته“.

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! 🙌

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 12, 2022