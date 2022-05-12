سبورت: برشلونة يريد 100 مليون يورو للسماح برحيل فرينكي دي يونغ

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس عن المبلغ الذي يريد برشلونة الحصول عليه للسماح برحيل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن برشلونة لن يسمح برحيل فرينكي دي يونغ بأقل من 100 مليون يورو، سواء كان هذا المبلغ ثابتا أو مع بعض المتغيرات.

🗣 تشافي المدير الفني لنادي #برشلونة: فرانكي دي يونغ غير قابل للبيع #برشلونه_مايوركا pic.twitter.com/2Ud8hORXYs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة أن مانشستر يونايتد اتصل ببرشلونة للتفاوض بشأن ضم دي يونغ لكن المفاوضات في مرحلة أولية لأن اللاعب متردد بشأن مغادرة كامب نو.

وترى الصحيفة أن خيار بيع دي يونغ هو الأكثر تفضيلا لبرشلونة لأنه سيستخدم الأموال التي سيحصل عليها من الصفقة في إبرام صفقات جديدة، علما أن اللاعب انضم للكامب نو مقابل 75 مليون يورو.

▪️مانشستر يونايتد يعرض راشفورد وأليكس تيليس على برشلونة مقابل دي يونغ في صفقة تبادلية. pic.twitter.com/sSPshZoWWF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وأشارت إلى أن دي يونغ يعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم على الرغم من حقيقة أنه لم يُظهر إمكاناته الكاملة في برشلونة، ولكن نظرًا لعمره الصغير وجودته، فإنه لاعب مرغوب به في السوق الصيفي.

وأوضحت ”سبورت“ أن مانشستر يونايتد مقتنع بأن دي يونغ يمكن أن يكون أحد قادة مشروعه الجديد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وسبق أن لعب دي يونغ تحت قيادة تين هاغ في أياكس حققا خلالها نجاحات كبيرة، لكن سيكون على دي يونغ تقبل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فشل اليوناتيد في حجز مقعد في البطولة.

فرانكي دي يونغ لاعب #برشلونة يتحفظ على الأنتقال إلى صفوف #مانشستر_يونايتد الإنجليزي لأنه يبحث عن نادي يلعب في دوري أبطال أوروبا. اللاعب يريد البقاء داخل صفوف برشلونة وقام بشراء منزل جديد إلا في حال إصرار الإدارة على بيعه سيختار بديله بين الأندية التي ستلعب في الشامبيونزليع. pic.twitter.com/Y6jEwVQz72 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وانتقل فرينكي دي يونغ، البالغ من العمر 25 عاما، من أياكس أمستردام إلى برشلونة صيف عام 2019 مقابل 75 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2026.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن دي يونغ شارك الموسم الحالي في 45 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات بواقع 3347 دقيقة سجل فيها 4 أهداف وصنع 5.

وبالمجمل لعب دي يونغ مع برشلونة 138 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 17.

يشار إلى أن برشلونة سينهي الموسم الحالي بلا أي لقب حيث ودع من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ومن ربع نهائي الدوري الأوروبي ومن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني علما أن ريال مدريد ضمن اللقب، قبل أيام.