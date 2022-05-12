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سبورت: برشلونة يريد 100 مليون يورو للسماح برحيل فرينكي دي يونغ
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 18:43 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 19:35 GMT

سبورت: برشلونة يريد 100 مليون يورو للسماح برحيل فرينكي دي يونغ

فرينكي دي يونغ لعب مع برشلونة 138 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 17.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس عن المبلغ الذي يريد برشلونة الحصول عليه للسماح برحيل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن برشلونة لن يسمح برحيل فرينكي دي يونغ بأقل من 100 مليون يورو، سواء كان هذا المبلغ ثابتا أو مع بعض المتغيرات.

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة أن مانشستر يونايتد اتصل ببرشلونة للتفاوض بشأن ضم دي يونغ لكن المفاوضات في مرحلة أولية لأن اللاعب متردد بشأن مغادرة كامب نو.

وترى الصحيفة أن خيار بيع دي يونغ هو الأكثر تفضيلا لبرشلونة لأنه سيستخدم الأموال التي سيحصل عليها من الصفقة في إبرام صفقات جديدة، علما أن اللاعب انضم للكامب نو مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت إلى أن دي يونغ يعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم على الرغم من حقيقة أنه لم يُظهر إمكاناته الكاملة في برشلونة، ولكن نظرًا لعمره الصغير وجودته، فإنه لاعب مرغوب به في السوق الصيفي.

وأوضحت ”سبورت“ أن مانشستر يونايتد مقتنع بأن دي يونغ يمكن أن يكون أحد قادة مشروعه الجديد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وسبق أن لعب دي يونغ تحت قيادة تين هاغ في أياكس حققا خلالها نجاحات كبيرة، لكن سيكون على دي يونغ تقبل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فشل اليوناتيد في حجز مقعد في البطولة.

وانتقل فرينكي دي يونغ، البالغ من العمر 25 عاما، من أياكس أمستردام إلى برشلونة صيف عام 2019 مقابل 75 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2026.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن دي يونغ شارك الموسم الحالي في 45 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات بواقع 3347 دقيقة سجل فيها 4 أهداف وصنع 5.

وبالمجمل لعب دي يونغ مع برشلونة 138 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 17.

يشار إلى أن برشلونة سينهي الموسم الحالي بلا أي لقب حيث ودع من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ومن ربع نهائي الدوري الأوروبي ومن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني علما أن ريال مدريد ضمن اللقب، قبل أيام.

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