كلوب يعلن غياب فابينيو عن مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، غياب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو عن مواجهة تشيلسي في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وقال كلوب: ”هناك فرصة جيدة لعودته مرة أخرى هذا الموسم، لكن ليس في نهاية الأسبوع“.

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ومن المقرر أن يلعب ليفربول وتشيلسي، يوم السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض فابينيو لإصابة عضلية خلال فوز ليفربول 2/1 على أستون فيلا يوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي، حيث غادر الملعب في الشوط الأول.

وفابينيو البالغ من العمر 28 عاما لعب مع ليفربول 47 مباراة الموسم الحالي في مختلف المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا.

وسيلتقي ليفربول وتشيلسي في النهائي بعد مواجهتهما في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث تعادلا سلبيا قبل أن يفوز الريدز بركلات الترجيح 11/10 في فبراير الماضي.

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وفي آخر 4 مباريات بين ليفربول وتشيلسي فاز تشيلسي مرة وتعادلا ثلاث مرات (فاز الريدز) في واحدة منها بركلات الترجيح).

ويتبقى 4 مباريات على نهاية الموسم، حيث سيلعب أمام تشيلسي، ثم يسافر لمواجهة ساوثهامبتون يوم 17 من الشهر، قبل أن يلاقي وولفرهامبتون يوم 22 من نفس الشهر، وأخيرا يلعب الريدز أمام ريال مدريد في باريس يوم 28 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحصد ليفربول 86 نقطة من 36 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

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أرقام من النهائي

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات آخرها موسم 2005/200.

ويواجه يورغن كلوب مواطنه توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي مجددا بعد أن تواجها 4 مرات من قبل، لم يعرف خلالها كلوب طعم الانتصار في الوقت الأصلي من المباراة.

كما لا يملك كلوب سجلًا مميزًا على ملعب ويمبلي، حيث لم يتوج سوى بلقب وحيد هو كأس الرابطة في فبراير الماضي، وخسر 4 نهائيات أخرى، وكانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012/2013 مع بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ.

وخسر نهائي كأس الرابطة موسم 2015/2016 أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وخسر كأس الدرع الخيرية موسمي 2019/2020 و2020/2021 بركلات الترجيح أيضًا أمام مانشستر سيتي وآرسنال على الترتيب.

سبق وأن وصل ليفربول لنهائي كأس الاتحاد ودوري الأبطال معًا في موسم واحد، مرة واحدة من قبل كانت في موسم (1976/1977)، وحينها خسر ليفربول نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد وتوج بلقب دوري الأبطال