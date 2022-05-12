مقابل 150 مليون يورو.. هالاند يمكنه الرحيل عن مانشستر سيتي في 2024

ذكرت وسائل إعلام أن عقد إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي يتضمن بندا يتيح له الرحيل في الموسم الثالث من عقده عام 2024 مقابل دفع 150 مليون يورو، وهو شرط كان قد وضعه أيضا في عقده مع فريقه السابق بروسيا دورتموند.

ووافق هالاند على الانتقال إلى مانشستر سيتي في وقت سابق من الأسبوع الحالي ما يعني أن مباراته في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني السبت المقبل في مواجهة الضيف هيرتا برلين المهدد بالهبوط ستكون الأخيرة له مع ناديه الحالي المنتمي إلى منطقة وادي الرور.

وبرحيل هالاند (21 عاما) الذي أحرز 85 هدفا في 88 مباراة خاضها في جميع المنافسات مع بروسيا دورتموند منذ 2020 تخسر البطولة الألمانية عنصرا متميزا بكل المقاييس.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن عملية انتقال هالاند لمانشستر سيتي استغرقت عدة أشهر وقادها عمل عمر برادة مدير عمليات النادي وتكسيكي بيجيريستين مدير كرة القدم بشكل رائع، حيث توطدت العلاقات بينهما مع اللاعب ووالده حتى اقتنع كلاهما.

وعلى الرغم من المنافسة الكبيرة مع ريال مدريد، عرف سيتي كيفية ترتيب أوراقه وتعامل مع العملية ببراعة كبيرة، حيث يمكن أيضًا اعتبار الأرقام التي أبرم بها الصفقة إيجابية.

كما علمت AS، فإن النادي الإنجليزي سيدفع لدورتموند 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، وليس 75 مليون كما تم تسريبه في وقت ما، أتاح اتفاق اللاعب مع بروسيا المغادرة مقابل سعر معقول للغاية بالنظر إلى أن قيمته السوقية تبلغ 200 مليون يورو يضاف إلى ذلك عمولة وكيل أعماله وكذلك والده والتي بلغت في النهاية 30 مليون يورو (دفعتان بقيمة 15).

رابع أعلى راتب

الراتب هو نقطة أخرى ذات أهمية قصوى في هذه القصة، سيدفع سيتي لهالاند 20 مليون يورو صافية، مما سيجعله رابع أعلى لاعب أجراً في العالم.

والحقيقة أن الأندية المهتمة الأخرى باللاعب عرضت عليه شروطًا مماثلة، لذا فإن اختيار المهاجم لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن اقتصاديًا بحتًا بل لكونه عنصرا رئيسًا لمشروع النادي والرابطة العاطفية التي توحده بسيتي (لعب والده هناك).

بالإضافة إلى كل هذا، لطالما كان لدى هالاند هدف وهو التدرب تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا المتحمس للاعب.

وفي السيتي، يعتقدون أنه يتناسب تمامًا مع الفريق وأنه هو الأفضل على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاقد معه يضفي الشرعية على عدم التعاقد مع مهاجم صريح الصيف الماضي (كان هاري كين قريبًا) عندما غادر سيرجو أغويرو النادي.

📱 لابورت لاعب #مانشستر_سيتي يُرحب بانضمام النرويغي هالاند إلى صفوف فريقه: سعيد بأنني لن أركض خلف هذا الرجل لمدة عامين. pic.twitter.com/WkZfL1Ivlh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

ووفقًا لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، تمكن هالاند من تضمين شرط جزائي سيتم تفعيله من ثالث موسم في العقد البالغ مدته خمس سنوات وينتهي في 2027، وهو نفس الشيء الذي فعله، بما يتناسب مع مدة العقد، في سالزبورغ ودورتموند.

ووفقًا للصحيفة الألمانية، منذ تلك اللحظة، قد يغادر هالاند مانشستر سيتي مقابل 150 مليون يورو، كما اكتشفت AS، أن هذا الرقم سيكون أعلى وربما يصل إلى حوالي 200 مليون يورو.

وسجل هالاند 85 هدفا في 88 مباراة مع دورتموند منذ بدايته مع الفريق في يناير/ كانون الثاني 2020، وهالاند هو هداف الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

وسجل هالاند 21 هدفا في الدوري الألماني خلال 20 مباراة، فيما يستعد دورتموند لإنهاء البوندسليغا في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ البطل عندما ينتهي الموسم يوم السبت المقبل.