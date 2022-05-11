مع تألق مانشستر سيتي.. ما المعجزة التي يحتاجها ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

استعاد فريق مانشستر سيتي فارق الثلاث نقاط عن منافسه ليفربول وعاد للصدارة منفردا بعد الفوز 5-1 على فريق وولفرهامبتون في لقاء مؤجل عن الدوري الإنجليزي الممتاز ليخطو بقوة نحو الحفاظ على لقبه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 89 نقطة وفارق أهداف يصل ل+72 مقابل 86 نقطة لفريق ليفربول وفارق أهداف يصل ل+65 هدف على بعد جولتين من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول لما يشبه المعجزة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لا يملك مصيره بيده ويحتاج لهدايا منافسي مانشستر سيتي ولعدد كبير من الأهداف أيضا.

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح وولفرهامبتون ويقترب من معانقة اللقب https://t.co/gPBCBnvB0R pic.twitter.com/wSPzBBV2aM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

ويواجه مانشستر سيتي كل من ويستهام يونايتد وأستون فيلا ويحتاج لجمع 4 نقاط للتتويج باللقب مهما كانت نتائج منافسه ليفربول.

بينما يحتاج ليفربول للفوز بمباراتيه أمام ساوثهامبتون ثم وولفرهامبتون، وانتظار تعثر منافسه ليفربول.

وفي حال خسارة مانشستر سيتي للقاء واحد وفوز ليفربول بلقاءين فالنسبة العامة (فارق الأهداف) هي من تحسم اللقب وهي أيضا في صالح فريق الإسباني بيب غوارديولا.

ولقب المعطيات يحتاج ليفربول لتسجيل أكثر من 7 أهداف في لقاءين مقابل عدم تلقي أي هدف مقابل خسارة مانشستر سيتي لقاء واحد وفوزه في لقاء دون أن يرفع فارق أهداف ويبقى على فارقه الحالي.

تسجيل 8 أهداف على الأقل في لقاءين يبقى مهمة صعبة على ليفربول الذي كان يحلم بالدخول للتاريخ والفوز برباعية تاريخية وسيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت القادم أمام تشيلسي وكان قد توج بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب نفس الفريق بضربات الترجيح.

كما يلعب ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في باريس يوم 28 من الشهر الحالي.

يملك ليفربول مصير لقبين في يده لكن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليس بيده ويحتاج شبه معجزة لتحقيقه ومنع مانشستر سيتي من اللقب الثامن في تاريخه والثاني على التوالي والرابع في آخر 5 مواسم.