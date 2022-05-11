تقرير: دي يونغ سينضم إلى مانشستر يونايتد بنسبة 95%

قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن لاعب الوسط الهولندي الدولي فرينكي دي يونغ نجم برشلونة الشاب سيرحل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم بنسبة 95% إلى مانشستر يونايتد.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني الحالي لأياكس أمستردام ومدرب دي يونغ السابق، مما يسهل عملية انتقال اللاعب الدولي إلى أولد ترافورد.

وقال روميرو في تغريدة على حسابه في تويتر وعبر فيديو على قناة في يوتيوب ”قبل نهاية الدوري الإسباني وباحتمال 95٪ ، سينتقل فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد. إنها قضية اقتصادية بحتة.

”يحتاج برشلونة لبيع لاعب لم يكن في قمة مستواه مع الفريق ، لذلك من المحتمل أن ينتقل فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد في الأسابيع المقبلة“.

☎️ NOTICIA @jijantesfc Antes del final de liga y con un 95% de probabilidades, Frenkie De Jong va a ser traspasado al Manchester United. Es un tema económico puro y duro. El Barça necesita vender un jugador que en el club no ha sido top Lo ampliamos en https://t.co/ddsJTtAFRd — Gerard Romero (@gerardromero) May 11, 2022

وقاد تين هاغ فريقه أياكس أمستردام بلقب الدوري الهولندي بفوز كاسح 5-صفر على هيرنفين في استاد يوهان كرويف يوم الأربعاء ليمنح جماهير فريقه وداعا مثاليا قبل الانتقال لتدريب مانشستر يونايتد.

ويتفوق أياكس، الذي عزز رقمه القياسي بتحقيق اللقب للمرة 36، برصيد 82 نقطة من 33 مباراة بفارق أربع نقاط عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من النهاية.

وكانت هذه آخر مباراة للمدرب تن هاج بملعب أياكس قبل الانضمام إلى يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022-2023 بعد التعاقد في الشهر الماضي، ويختتم أياكس الموسم بزيارة إلى فيتيس أرنهيم يوم الأحد.

ولا شك أن تين هاغ، الذي انهى فترة استمرت أربعة أعوام ونصف بتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي عقب التتويج في 2018-2019 و2020-2021، سيسعى للتعاقد مع مواطنه دي يونغ في ظل سعيه لبناء فريق جديد ليونايتد.

لطالما كان المجد مقدرا لدي يونغ، فانتقل من فيليم تيلبورغ إلى أياكس أمستردام بعد أن أكمل 18 عاما، وفي موسم 2018-2019 الذي شهد بزوغ نجمه، فاز بجائزة أفضل لاعب في هولندا بعدما ساعد أياكس على بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في مسيرة غير متوقعة لينتقل بعدها إلى برشلونة.

وكانت مباراته الدولية الأولى في أواخر 2018، وخاض منذ ذلك الحين 25 مباراة مع هولندا، لكن خلال الموسم الحالي خرج برشلونة من الموسم خالي الوفاض.