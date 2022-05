ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح وولفرهامبتون ويقترب من معانقة اللقب

اقترب مانشستر سيتي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه العريض على مضيفه وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين.

وفي ليلة توهج دي بروين وضع النجم البلجيكي سيتي في المقدمة بهدف مُبكر سجله عند الدقيقة 7، غير أن وولفرهامبتون عدل الكفة بعد 4 دقائق فقط عن طريق البلجيكي الآخر لياندير ديندونكير.

ونجح دي بروين في إعادة سيتي إلى التقدم بتوقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة 16، ثم عزز بهدف ثالث مع حلول الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزين 3/1.

وتابع دي بروين تألقه اللافت في الشوط الثاني وسجل الهدف الرابع له وللفريق السماوي في الدقيقة 60، قبل أن يختتم رحيم ستيرلينغ الخماسية بهدف جاء قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وانفرد مانشستر سيتي بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليفربول قبل خوض الفريقين آخر لقائين لهما في المسابقة خلال الموسم الحالي.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي حصد نقطة وحيدة من لقاءاته الخمسة الأخيرة في البطولة، عند 50 نقطة في المركز الثامن.

هزيمة ليدز من تشيلسي تزيد مخاوف الهبوط

كما اقترب ليدز يونايتد أكثر من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب استقبال أهداف من ميسون ماونت، وكريستيان بوليسيك، وروميلو لوكاكو، خلال فوز سهل لتشيلسي 3-صفر أمام 10 من لاعبي الفريق المضيف، اليوم الأربعاء.

وكانت النتيجة مهمة للفريقين، إذ احتاج تشيلسي 5 نقاط إضافية لضمان إنهاء الموسم بالمربع الذهبي قبل زيارته للشمال، بينما يصارع ليدز من أجل النجاة من الهبوط.

لكن لم يتوقع ليدز بداية أسوأ عندما افتتح ماونت التسجيل للزوار في غضون 4 دقائق قبل أن يتسبب تدخل متهور من دان جيمس بطرده بعد 20 دقيقة لتتعقد مهمة أصحاب الضيافة.

وبدا أن المباراة تحولت إلى اتجاه واحد بعد هذا الموقف وأكد تشيلسي انتصاره بإضافة الهدف الثاني عبر الأمريكي بوليسيك بتسديدة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 54 ثم أكمل لوكاكو الثلاثية بهدف متأخر.

وتعني الهزيمة الثالثة على التوالي بقاء ليدز في مراكز الهبوط برصيد 34 نقطة من 36 مباراة بالتساوي مع بيرنلي صاحب المركز 17، الذي تتبقى له مباراة، لتصبح مواجهة الأحد ضد برايتون أند هوف ألبيون محورية لفريق المدرب جيسي مارش.

وبهذا الانتصار الأول في 4 مباريات يحتل فريق المدرب توماس توخيل المركز الثالث برصيد 70 نقطة، متقدمًا بأربع نقاط على آرسنال رابع الترتيب، و 8 نقاط عن توتنهام هوتسبير الخامس في الجدول.

واتفورد ينهي سلسلة كارثية على ملعبه بتعادل مع إيفرتون

أنهى واتفورد، الذي هبط للدرجة الثانية، سلسلة من 11 هزيمة متتالية على أرضه بتعادل مع إيفرتون دون أهداف في مباراة متواضعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ليحرم الزوار من فرصة للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر.

وكانت أخطر فرص اللقاء من ديماراي جراي لاعب إيفرتون حين سدد خارج المرمى من مسافة قريبة ليحافظ واتفورد على نظافة شباكه لأول مرة بملعبه هذا الموسم.

ويملك إيفرتون 36 نقطة من 35 مباراة بفارق نقطتين عن ليدز الأقرب إليه بمراكز الهبوط والذي لعب مباراة أكثر.

