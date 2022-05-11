الفيفا يحقق في مشاركة لاعب "غير مؤهل" شارك مع الإكوادور في التأهل لكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في مزاعم دفع الإكوادور بلاعب غير مؤهل للمشاركة معها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال الاتحاد التشيلي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، إنه يملك دليلا على أن بايرون كاستيلو، ظهير فريق برشلونة جواياكيل الإكوادوري، ولد في توماكو بكولومبيا، العام 1995، وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية، العام 1998، كما ورد في أوراقه الرسمية.

وأضاف الاتحاد التشيلي أن ظهير برشلونة جواياكيل الذي لعب في ثماني مباريات ضمن مباريات الإكوادور المؤهلة لنهائيات قطر استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزورة.

والإكوادور هي واحدة من أربعة منتخبات من أمريكا الجنوبية تأهلت بالفعل لنهائيات كأس العالم التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب البرازيل والأرجنتين وأوروجواي. وستخوض بيرو صاحبة المركز الخامس في الترتيب مباراة فاصلة الشهر المقبل.

وقال الفيفا في بيان: ”قرر الفيفا فتح إجراءات تأديبية فيما يتعلق باحتمال عدم أهلية بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا فيما يتعلق بالمباريات المذكورة أعلاه“.

في هذا السياق، تمت دعوة الاتحاد الأكوادوري لكرة القدم واتحاد كرة القدم في بيرو لعرض موقفهما أمام لجنة الانضباط التابعة للفيفا.

ورفض الاتحاد الأكوادوري، الأسبوع الماضي، مزاعم تشيلي، ووصفها بأنها ”شائعات لا أساس لها“.

ومع ذلك ، فإن عدم أهلية كاستيلو يمكن أن تسبب مشكلات للإكوادور.

ولعب كاستيلو في ثماني مباريات من أصل 18 في تصفيات مع الإكوادور، حصد فيها الفريق 14 نقطة من أصل 26 نقطة.

وإذا خسرت الإكوادور نقاطا في المباريات التي شارك فيها كاستيو، فقد تفقد مكانها الحالي في نهائيات قطر.

واحتلت تشيلي المركز السابع في التصفيات برصيد 19 نقطة، لكن إدواردو كارليتسو محامي الاتحاد التشيلي قال إنه إذا حصلت تشيلي على نقاط من مباراتي الإكوادور التي شارك فيهما كاستيلو ستتأهل لكأس العالم بدلا من منافستها.