أول مشاكل تين هاغ.. 4 لاعبين يرفضون الانضمام إلى مانشستر يونايتد

يواجه الهولندي إيريك تين هاغ مشكلة في خط الوسط عندما اصطدم بجدار في محاولته لتعزيز صفوف فريقع الجديد مانشستر يونايتد برفض اللاعبين المرشحين الانضمام للنادي الإنجليزي.

حدد تين هاغ مجموعة من الأهداف للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية، بينما يستعد لبدء العمل في ”أولد ترافورد“ لإعادة بناء الفريق، حيث سيتولى المدير الفني الحالي لأياكس أمستردام المسؤولية في يونيو/حزيران عندما يحل محل المدرب المؤقت رالف رانغنيك، ويحرص على المضي قدما عندما يتعلق الأمر باكتساب مواهب جديدة.

وأكد نيمانيا ماتيتش أنه سيغادر يونايتد مع جيسي لينغارد وخوان ماتا، بينما يتجه بول بوغبا أيضا للرحيل ويحرص على ضمان العودة إلى يوفنتوس.

ولكن كما ذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ فإن خطط تين هاغ لتعزيز صفوف ”الشياطين الحمر“ تسببت في حالة من الفوضى؛ حيث تجاهل ثلاثة من أهدافه إمكانية الانتقال إلى العملاق الإنجليزي الذي سقط هذا الصيف وغاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووضع تين هاغ لاعبين مثل جود بيلينغهام، وكالفن فيليبس، وديكلان رايس على قائمة المطلوبين، لكن يبدو أنه لن يتمكن من ضمهم جميعا.

وطلب بروسيا دورتموند من يونايتد أن ينسى أمر ضم لاعب المنتخب الإنجليزي بيلينغهام إلى أولد ترافورد؛ لأن النادي الألماني غير مستعد لبيعه بعد رحيل إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وفي غضون ذلك لا ينوي نجم ليدز يونايتد، فيليبس، الانضمام إلى غريمه اللدود مانشستر يونايتد؛ بسبب الكراهية السائدة بين الفريقين. ولزيادة الطين بلة، ألمح رايس إلى أنه سيبقى في وست هام يونايتد الموسم المقبل وليس لديه أي اهتمام بالذهاب إلى يونايتد بعد غياب النادي عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأبدى تين هاغ إعجابه أيضا بسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب لاتسيو، لكن النادي الإيطالي أخبر يونايتد بأنه ليس للبيع. هذا يعني أن تين هاغ عاد إلى المربع الأول في محاولاته لتشكيل خط وسط جديد؛ حيث يبدأ في اكتشاف تكلفة فشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

أحد اللاعبين الذين يمكن إعادتهم للفريق تحت قيادة تين هاغ هو لاعب خط وسط أياكس السابق، دوني فان دي بيك، المعار حاليا إلى إيفرتون، والذي سيعيد لم شمله مع مدربه السابق.

ووجد فان دي بيك فرصا محدودة تحت قيادة مدرب يونايتد السابق أولي غونار سولشاير والخليفة المؤقت رانغنيك، لكن مدافع يونايتد السابق ياب ستام يعتقد أنه سيتم الترحيب به مرة أخرى خلال الصيف.

وقال ستام لموقع يونايتد على الإنترنت: ”أعتقد أن دوني لاعب جيد، لقد رأيناه في هولندا وعندما كان في يونايتد لم تتح له الفرصة دائما للعب. لا أعرف لماذا، لأسباب معينة، من الصعب القول من الخارج أن هذا هو الأمر، لكن مما أفهمه، وما أعرفه، لكي ينتج اللاعب ويؤدي بشكل جيد، يجب أن يكون لديه لاعبين آخرين حوله يمكن أن يساعدوه ليصل إلى مستوى معين“.