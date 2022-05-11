محمد صلاح: أرقامي ترد على من يتهمني بالأنانية.. ونسعى لرد الاعتبار أمام ريال مدريد

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في حوار مع قناة ”بي إن سبورتس“، عن حظوظ فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ضد ريال مدريد، مشددا على أنه يسعى لرد الاعتبار على الخسارة السابقة في موسم 2017/2018.

وتقام المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد في 28 مايو الجاري في ملعب ”دو فرانس“ في العاصمة الفرنسية ”باريس“ .

وقال محمد صلاح: ”أتذكر هذه المباراة كما لو كانت بالأمس وقبل المواجهة كنا مستعدين جيدا لريال مدريد، ونتمنى الآن رد الاعتبار في المواجهة النهائية المقبلة نريد الاستمرار على هذ المنوال والفوز بالألقاب“.

وأضاف: ”عندما خرجت من مباراة نهائي 2018 كان أمرًا حزينًا للغاية، لكن لا أبكي على الأطلال، ولكنني عدت ولعبت مباراة النهائي في 2019 (أمام توتنهام) وفزت باللقب، نحن نستعد لرد الاعتبار أمام ريال مدريد ولذلك أنا متحمس للغاية“.

وتابع: ”أعتقد أنني أشعر بحماس كبير، أشتاق لخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد، نريد أن نقدم أداءً جيدًا أمام ريال مدريد على كل حال“.

"تجاوز واستفزاز".. كيف يخطط نجوم ريال مدريد للرد على تصريحات محمد صلاح؟ https://t.co/CzME5r3Hpq pic.twitter.com/w8nv8wyI77 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

ورد صلاح على اتهامه بالأنانية، رغم تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، قائلا:

”لا أستمع لكل ما يقال حتى لو تحدثنا قبل هذا الموسم، ولو قارنتني بكل من يلعب في مركزي ولا أقصد في فريقي ولكن باقي الفرق فأنا أفضل من الجميع، لكنني أركز على عملي والأرقام خير دليل“.

وأكمل: ”دائما ما أبحث عن الدوافع والحافز من أجل تقديم كل ما لدي في المباريات، يجب أن تكون لدي طرق مختلفة من أجل تسجيل الأهداف وصناعتها لصالح الفريق“.

وأشار صلاح: “ طيلة حياتي، أفكر بطريقة معينة، أريد أن أكون على الطريق الصحيح، قبل 2018، قيل إنني لن أفعل شيئًا بعد الرحيل عن تشيلسي وقالوا إنني لن أحقق شيئًا، لكنني استمريت ولعبت جيدًا وفزت بالعديد من الألقاب“.

وأردف: ”أحاول بذل قصارى جهدي والفوز مع النادي ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولكن الأهم بالطبع هو الفريق في النهاية“.

وسجل محمد صلاح 155 هدفًا في 251 مباراة بقميص ليفربول منذ انتقاله إلى ”الريدز“ في صيف العام 2017 قادمًا من روما بمقابل 42 مليون يورو.